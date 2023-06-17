https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878889164.html

При землетрясении во французской коммуне пострадали более 130 домов

При землетрясении во французской коммуне пострадали более 130 домов - РИА Новости, 17.06.2023

При землетрясении во французской коммуне пострадали более 130 домов

Более 130 домов пострадали во французской коммуне Ла-Лень в результате землетрясения магнитудой 5,3 накануне на западе страны, сообщил в субботу телеканал BFMTV РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:12

2023-06-17T15:12

2023-06-17T15:23

в мире

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878890925_0:408:2730:1944_1920x0_80_0_0_ac758139609e4b7b9a79c8979a8fdeeb.jpg

ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Более 130 домов пострадали во французской коммуне Ла-Лень в результате землетрясения магнитудой 5,3 накануне на западе страны, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на префекта департамента Шаранта Приморская Николя Басселье. "Префект Шаранты Приморской Николя Басселье заявил BFMTV в субботу, что 135 зданий были повреждены, 70 из которых не позволяют повторного заселения", - говорится в сообщении телеканала. По словам префекта, в результате землетрясения почти все дома в центре коммуны получили повреждения разной степени. При этом пострадали не только частные дома, но и общественные здания, в том числе церковь и школа, которую пришлось закрыть в качестве меры предосторожности. Пожарные начали производить оценку безопасности зданий, в результате чего некоторых жителей попросили покинуть свои дома, добавил Басселье. Коммуна Ла-Лень сильнее всего пострадала в результате землетрясения накануне, 170 её жителей из 500 были вынуждены переселиться, передает телеканал. Накануне на западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3. В результате по меньшей мере один человек пострадал, ряд зданий и инфраструктура получили повреждения. Десятки домов признаны непригодными для проживания из-за появившихся после землетрясения трещин в стенах, более тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП. Подземные толчки в регионе продолжаются и в субботу.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция