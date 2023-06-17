https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878889164.html
При землетрясении во французской коммуне пострадали более 130 домов
При землетрясении во французской коммуне пострадали более 130 домов - РИА Новости, 17.06.2023
При землетрясении во французской коммуне пострадали более 130 домов
Более 130 домов пострадали во французской коммуне Ла-Лень в результате землетрясения магнитудой 5,3 накануне на западе страны, сообщил в субботу телеканал BFMTV РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:12
2023-06-17T15:12
2023-06-17T15:23
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878890925_0:408:2730:1944_1920x0_80_0_0_ac758139609e4b7b9a79c8979a8fdeeb.jpg
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Более 130 домов пострадали во французской коммуне Ла-Лень в результате землетрясения магнитудой 5,3 накануне на западе страны, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на префекта департамента Шаранта Приморская Николя Басселье. "Префект Шаранты Приморской Николя Басселье заявил BFMTV в субботу, что 135 зданий были повреждены, 70 из которых не позволяют повторного заселения", - говорится в сообщении телеканала. По словам префекта, в результате землетрясения почти все дома в центре коммуны получили повреждения разной степени. При этом пострадали не только частные дома, но и общественные здания, в том числе церковь и школа, которую пришлось закрыть в качестве меры предосторожности. Пожарные начали производить оценку безопасности зданий, в результате чего некоторых жителей попросили покинуть свои дома, добавил Басселье. Коммуна Ла-Лень сильнее всего пострадала в результате землетрясения накануне, 170 её жителей из 500 были вынуждены переселиться, передает телеканал. Накануне на западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3. В результате по меньшей мере один человек пострадал, ряд зданий и инфраструктура получили повреждения. Десятки домов признаны непригодными для проживания из-за появившихся после землетрясения трещин в стенах, более тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП. Подземные толчки в регионе продолжаются и в субботу.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878890925_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c9054be3d9f508792c4ca2cb30e5f87e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
При землетрясении во французской коммуне пострадали более 130 домов
BFMTV: при землетрясении во французской коммуне Ла-Лень пострадали 135 домов
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости.
Более 130 домов пострадали во французской коммуне Ла-Лень в результате землетрясения магнитудой 5,3 накануне на западе страны, сообщил в субботу телеканал BFMTV
со ссылкой на префекта департамента Шаранта Приморская Николя Басселье.
"Префект Шаранты Приморской Николя Басселье заявил BFMTV в субботу, что 135 зданий были повреждены, 70 из которых не позволяют повторного заселения", - говорится в сообщении телеканала.
По словам префекта, в результате землетрясения почти все дома в центре коммуны получили повреждения разной степени. При этом пострадали не только частные дома, но и общественные здания, в том числе церковь и школа, которую пришлось закрыть в качестве меры предосторожности.
Пожарные начали производить оценку безопасности зданий, в результате чего некоторых жителей попросили покинуть свои дома, добавил Басселье.
Коммуна Ла-Лень сильнее всего пострадала в результате землетрясения накануне, 170 её жителей из 500 были вынуждены переселиться, передает телеканал.
Накануне на западе Франции
произошло землетрясение магнитудой 5,3. В результате по меньшей мере один человек пострадал, ряд зданий и инфраструктура получили повреждения. Десятки домов признаны непригодными для проживания из-за появившихся после землетрясения трещин в стенах, более тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП. Подземные толчки в регионе продолжаются и в субботу.
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах