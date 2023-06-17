https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878887823.html

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 17.06.2023

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Королевства Тонга в регионе Океания, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:03

2023-06-17T15:03

2023-06-17T15:03

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Королевства Тонга в регионе Океания, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 11.26 по времени UTC (14.26 мск) в 300 километрах к югу от столицы Тонги города Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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2023

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в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)