https://ria.ru/20230617/zapasy-1878854666.html

Мировые запасы нефти уже восполняются на 90 процентов, заявил Сечин

Мировые запасы нефти уже восполняются на 90 процентов, заявил Сечин - РИА Новости, 17.06.2023

Мировые запасы нефти уже восполняются на 90 процентов, заявил Сечин

Недоинвестирование происходит не только в добыче нефти, но и в геологоразведке, мировые запасы уже восполняются только на 90%, сообщил глава "Роснефти" Игорь... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:34

2023-06-17T11:34

2023-06-17T11:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Недоинвестирование происходит не только в добыче нефти, но и в геологоразведке, мировые запасы уже восполняются только на 90%, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. "Недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов. Восполнение составляет порядка 90%", – сказал Сечин. Он добавил, что объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории. Сейчас, по словам Сечина, средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что не сопоставимо с гигантскими открытиями 1970-х годов в Саудовской Аравии, Сибири в России, США. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230329/neft-1861666437.html

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экономика, саудовская аравия, игорь сечин, россия, сша, роснефть, в мире