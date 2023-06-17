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Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ
Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ - РИА Новости, 17.06.2023
Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ
В случае полного поражения украинской армии ее место займет армия Польши, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:30
2023-06-17T02:30
2023-06-17T02:30
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андерс фог расмуссен
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скотт риттер
нато
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В случае полного поражения украинской армии ее место займет армия Польши, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska."Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <...> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя", — привело слова офицера издание.По мнению Риттера, именно Польша и прибалтийские соседи должны решать, вступить ли в "опасную схватку", во время которой Варшава может потерять свою независимость. НАТО, по словам бывшего разведчика, не станет действовать как военный блок и "подвергать лучших людей риску".Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса "в индивидуальном порядке" и по собственной инициативе могут направить войска на Украину. Как отметил экс-генсек, это может произойти, если Киев не получит реальных гарантий безопасности от Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, польша, украина, андерс фог расмуссен, варшава, скотт риттер, нато
В мире, Польша, Украина, Андерс Фог Расмуссен, Варшава, Скотт Риттер, НАТО
Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ
Американский экс-разведчик Риттер: после разгрома ВСУ украинских бойцов заменят польские