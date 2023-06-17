Рейтинг@Mail.ru
Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/zamena-1878820227.html
Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ
Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ - РИА Новости, 17.06.2023
Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ
В случае полного поражения украинской армии ее место займет армия Польши, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:30
2023-06-17T02:30
в мире
польша
украина
андерс фог расмуссен
варшава
скотт риттер
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В случае полного поражения украинской армии ее место займет армия Польши, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska.&quot;Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром &lt;...&gt; неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя&quot;, — привело слова офицера издание.По мнению Риттера, именно Польша и прибалтийские соседи должны решать, вступить ли в "опасную схватку", во время которой Варшава может потерять свою независимость. НАТО, по словам бывшего разведчика, не станет действовать как военный блок и "подвергать лучших людей риску".Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса "в индивидуальном порядке" и по собственной инициативе могут направить войска на Украину. Как отметил экс-генсек, это может произойти, если Киев не получит реальных гарантий безопасности от Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230616/nato-1878799531.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, андерс фог расмуссен, варшава, скотт риттер, нато
В мире, Польша, Украина, Андерс Фог Расмуссен, Варшава, Скотт Риттер, НАТО
Американский разведчик рассказал, что случится после полного разгрома ВСУ

Американский экс-разведчик Риттер: после разгрома ВСУ украинских бойцов заменят польские

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В случае полного поражения украинской армии ее место займет армия Польши, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska.
«

"Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <...> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя", — привело слова офицера издание.

По мнению Риттера, именно Польша и прибалтийские соседи должны решать, вступить ли в "опасную схватку", во время которой Варшава может потерять свою независимость. НАТО, по словам бывшего разведчика, не станет действовать как военный блок и "подвергать лучших людей риску".
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса "в индивидуальном порядке" и по собственной инициативе могут направить войска на Украину. Как отметил экс-генсек, это может произойти, если Киев не получит реальных гарантий безопасности от Запада.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Они сошли с ума. В США заговорили о новой операции НАТО из-за разгрома ВСУ
Вчера, 21:27
 
В миреПольшаУкраинаАндерс Фог РасмуссенВаршаваСкотт РиттерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала