https://ria.ru/20230617/zakon-1878838207.html

Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле

Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле - РИА Новости, 17.06.2023

Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле

Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T09:17

2023-06-17T09:17

2023-06-17T09:17

пмэф-2023

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863173710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a63ef8126d1c0ccbbe5784793df1ec.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В марте в Госдуму был внесен законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа. "Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть", - сказал он. Во-вторых, по его словам, закон защитит некоторых людей, которые берут кредиты под влиянием мошенников или находясь в каком-то эмоциональном порыве, а потом ругают себя за это. Кроме того, Аксаков отметил, что законом будет предусмотрен так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230522/kredit-1873491203.html

https://ria.ru/20230505/moshenniki-1869814748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф