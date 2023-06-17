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Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
09:17 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/zakon-1878838207.html
Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле
Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле - РИА Новости, 17.06.2023
Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле
Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T09:17
2023-06-17T09:17
пмэф-2023
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В марте в Госдуму был внесен законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа. "Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть", - сказал он. Во-вторых, по его словам, закон защитит некоторых людей, которые берут кредиты под влиянием мошенников или находясь в каком-то эмоциональном порыве, а потом ругают себя за это. Кроме того, Аксаков отметил, что законом будет предусмотрен так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230522/kredit-1873491203.html
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле

Депутат Аксаков допустил, что Госдума примет закон о самозапрете на кредиты в июле

© iStock.com / alexialexБанковская карта и рубли
Банковская карта и рубли - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В марте в Госдуму был внесен законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа.
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"Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть", - сказал он.
Во-вторых, по его словам, закон защитит некоторых людей, которые берут кредиты под влиянием мошенников или находясь в каком-то эмоциональном порыве, а потом ругают себя за это.
Кроме того, Аксаков отметил, что законом будет предусмотрен так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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