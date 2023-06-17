https://ria.ru/20230617/zakon-1878838207.html
Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле
Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле - РИА Новости, 17.06.2023
Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле
Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T09:17
2023-06-17T09:17
2023-06-17T09:17
пмэф-2023
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863173710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a63ef8126d1c0ccbbe5784793df1ec.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В марте в Госдуму был внесен законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа. "Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть", - сказал он. Во-вторых, по его словам, закон защитит некоторых людей, которые берут кредиты под влиянием мошенников или находясь в каком-то эмоциональном порыве, а потом ругают себя за это. Кроме того, Аксаков отметил, что законом будет предусмотрен так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230522/kredit-1873491203.html
https://ria.ru/20230505/moshenniki-1869814748.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863173710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96b72299810c50a2591943ce9befbab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Закон о самозапрете на кредиты могут принять в июле
Депутат Аксаков допустил, что Госдума примет закон о самозапрете на кредиты в июле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Госдума России может в июле принять закон, предоставляющий россиянам возможность установить самозапрет на оформление кредитов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В марте в Госдуму был внесен законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа.
Путин поручил правительству предложить меры для снижения ставок по кредитам
"Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть", - сказал он.
Во-вторых, по его словам, закон защитит некоторых людей, которые берут кредиты под влиянием мошенников или находясь в каком-то эмоциональном порыве, а потом ругают себя за это.
Кроме того, Аксаков отметил, что законом будет предусмотрен так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "одобренным" кредитом