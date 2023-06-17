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На угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан

На угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан - РИА Новости, 17.06.2023

На угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан

В ночь на субботу на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области Украины произошел взрыв метана, трое шахтеров госпитализированы с травмами, причины... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:29

2023-06-17T14:29

2023-06-17T14:29

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днепропетровская область

павлоград

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В ночь на субботу на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области Украины произошел взрыв метана, трое шахтеров госпитализированы с травмами, причины происшествия выясняются, сообщило украинское министерство энергетики. "Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются", - говорится в сообщении, опубликованном в минэнерго страны. В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки поступил вызов о заминировании Киевской ГЭС. Однако после осмотра территории соответствующими правоохранительными службами "опасные предметы не обнаружены".

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в мире, днепропетровская область, павлоград, украина