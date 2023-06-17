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На угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан
На угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан - РИА Новости, 17.06.2023
На угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан
В ночь на субботу на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области Украины произошел взрыв метана, трое шахтеров госпитализированы с травмами, причины... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:29
2023-06-17T14:29
2023-06-17T14:29
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В ночь на субботу на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области Украины произошел взрыв метана, трое шахтеров госпитализированы с травмами, причины происшествия выясняются, сообщило украинское министерство энергетики. "Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются", - говорится в сообщении, опубликованном в минэнерго страны. В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки поступил вызов о заминировании Киевской ГЭС. Однако после осмотра территории соответствующими правоохранительными службами "опасные предметы не обнаружены".
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в мире, днепропетровская область, павлоград, украина
В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Украина
На угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан
На угольной шахте в Павлограде в Днепропетровской области Украины взорвался метан
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В ночь на субботу на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области Украины произошел взрыв метана, трое шахтеров госпитализированы с травмами, причины происшествия выясняются, сообщило украинское министерство энергетики.
"Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются", - говорится в сообщении, опубликованном в минэнерго страны.
В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки поступил вызов о заминировании Киевской ГЭС. Однако после осмотра территории соответствующими правоохранительными службами "опасные предметы не обнаружены".