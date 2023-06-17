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ВТБ в полтора раза нарастит финансирование жилищного строительства

ВТБ в полтора раза нарастит финансирование жилищного строительства - РИА Новости, 17.06.2023

ВТБ в полтора раза нарастит финансирование жилищного строительства

ВТБ в 2023 году планирует более, чем в полтора раза увеличить объем кредитных соглашений на финансирование проектов жилищного строительства с клиентами среднего РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:27

2023-06-17T14:27

2023-06-17T14:27

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВТБ в 2023 году планирует более, чем в полтора раза увеличить объем кредитных соглашений на финансирование проектов жилищного строительства с клиентами среднего бизнеса, сообщил в ходе ПМЭФ-2023 руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.Он напомнил, что по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ уже на 20% − до 734 миллиардов рублей - нарастил объем кредитных соглашений на финансирование жилищных проектов в сегменте среднего бизнеса по сравнению с показателем начала года. Банк заключил 112 соглашений с застройщиками, что на 65% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Финансирование ВТБ получили более 50 жилищных проектов компаний среднего бизнеса общей площадью около 1 миллиона квадратных метров."Долгосрочное стабильное финансирование жилищного строительства – стратегическая задача ВТБ. Мы активно развиваем это направление, в прошлом году банк увеличил объем кредитных соглашений с застройщиками на 65%. До конца этого года рассчитываем заключить еще более 160 соглашений и довести их общее число в портфеле до 600 проектов. Это позволит банку нарастить объем финансирования застройщиков среднего бизнеса в 1,5 раза - до 950 миллиардов рублей на конец года", − приводятся в сообщении банка слова Еременко.Топ-менеджер добавил, что в 2023 году девелоперы активнее инвестируют в проекты экономного и комфортного классов, чем в высокобюджетное жилье. При этом темпы строительства в отрасли сохраняются стабильными – средний срок реализации проекта составляет 2,5 года. В настоящее время при поддержке ВТБ ведется строительство жилья в 61 регионе России.Кредитный портфель клиентов среднего бизнеса ВТБ в сфере жилищного строительства с начала 2023 года вырос на треть и составил 286,8 миллиарда рублей. По итогам года банк рассчитывает нарастить этот показатель в 1,5 раза – до 320 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.

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