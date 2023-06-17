https://ria.ru/20230617/vorobev-1878880091.html

Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2023

Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья, сообщили в пресс-службе отделения Единой России по Московской области. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:19

2023-06-17T14:19

2023-06-17T14:22

политика

московская область (подмосковье)

единая россия

андрей воробьев

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья, сообщили в пресс-службе отделения Единой России по Московской области.Кандидатуру Воробьева выдвинули на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия", которая состоялась 14 июня в Красногорске. Его поддержали 380 делегатов."Сегодня, 17 июня, Андрей Воробьев лично подал документы в Избирательную комиссию Московской области. Их приняли председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, заместитель председателя Олег Селекзянов и начальник Правового управления Избирательной комиссии Московской области Александр Антонов", - говорится в пресс-релизе.После принятия документов кандидату было выдано письменное подтверждение.Выборы губернатора Московской области будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.

https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, московская область (подмосковье), единая россия, андрей воробьев