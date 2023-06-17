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Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2023
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14:19 17.06.2023 (обновлено: 14:22 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/vorobev-1878880091.html
Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья
Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2023
Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья
Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья, сообщили в пресс-службе отделения Единой России по Московской области. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:19
2023-06-17T14:22
политика
московская область (подмосковье)
единая россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья, сообщили в пресс-службе отделения Единой России по Московской области.Кандидатуру Воробьева выдвинули на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия", которая состоялась 14 июня в Красногорске. Его поддержали 380 делегатов."Сегодня, 17 июня, Андрей Воробьев лично подал документы в Избирательную комиссию Московской области. Их приняли председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, заместитель председателя Олег Селекзянов и начальник Правового управления Избирательной комиссии Московской области Александр Антонов", - говорится в пресс-релизе.После принятия документов кандидату было выдано письменное подтверждение.Выборы губернатора Московской области будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html
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политика, московская область (подмосковье), единая россия, андрей воробьев
Политика, Московская область (Подмосковье), Единая Россия, Андрей Воробьев
Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья, сообщили в пресс-службе отделения Единой России по Московской области.
Кандидатуру Воробьева выдвинули на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия", которая состоялась 14 июня в Красногорске. Его поддержали 380 делегатов.
«
"Сегодня, 17 июня, Андрей Воробьев лично подал документы в Избирательную комиссию Московской области. Их приняли председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, заместитель председателя Олег Селекзянов и начальник Правового управления Избирательной комиссии Московской области Александр Антонов", - говорится в пресс-релизе.
После принятия документов кандидату было выдано письменное подтверждение.
Выборы губернатора Московской области будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
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ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Единая РоссияАндрей Воробьев
 
 
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