https://ria.ru/20230617/voenkory-1878895663.html

Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами

Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами - РИА Новости, 17.06.2023

Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:05

2023-06-17T16:05

2023-06-17T16:05

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам. "Эта история шелухи, которая стала возможна с развитием средств массовой коммуникации - она тоже проходящая. Тоже будет проходить. Все, что дается легковесным методом, когда прославляется бездарность и бездарность получает внимание и ресурсы - это краткосрочно, это ненадолго. Придет другая эпоха, Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры", - заявила Захарова, выступая на сессии ПМЭФ "Новые инфлюэнсеры России и борьба с фейками". По ее словам, это произошло "не только потому, что они говорят правду", но и потому, что аудитория оценила их серьезность, готовность рисковать собой. "Интерес могут вызвать не только те, кто бегает с обнаженными частями тела и валяются на полу. Но есть другие люди, которые обычно у нас за последние годы находились в тени. И эта тень искусственная, их как будто вообще не видели, им как будто слова не давали, и все это специально. Подбрасывали аудитории, особенно молодежной, вот эту вот первичку (контент, рассчитанный на самые примитивные эмоции, - ред.)... Появились люди, которые свою жизнь готовы потратить, пожертвовать, посвятить ради чего-то большего и общественно значимого", - считает Захарова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/vstrecha-1877833031.html

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общество, россия, мария захарова, пмэф 2023