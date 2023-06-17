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Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами - РИА Новости, 17.06.2023
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16:05 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/voenkory-1878895663.html
Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами
Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами - РИА Новости, 17.06.2023
Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:05
2023-06-17T16:05
пмэф-2023
общество
россия
мария захарова
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам. "Эта история шелухи, которая стала возможна с развитием средств массовой коммуникации - она тоже проходящая. Тоже будет проходить. Все, что дается легковесным методом, когда прославляется бездарность и бездарность получает внимание и ресурсы - это краткосрочно, это ненадолго. Придет другая эпоха, Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры", - заявила Захарова, выступая на сессии ПМЭФ "Новые инфлюэнсеры России и борьба с фейками". По ее словам, это произошло "не только потому, что они говорят правду", но и потому, что аудитория оценила их серьезность, готовность рисковать собой. "Интерес могут вызвать не только те, кто бегает с обнаженными частями тела и валяются на полу. Но есть другие люди, которые обычно у нас за последние годы находились в тени. И эта тень искусственная, их как будто вообще не видели, им как будто слова не давали, и все это специально. Подбрасывали аудитории, особенно молодежной, вот эту вот первичку (контент, рассчитанный на самые примитивные эмоции, - ред.)... Появились люди, которые свою жизнь готовы потратить, пожертвовать, посвятить ради чего-то большего и общественно значимого", - считает Захарова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/vstrecha-1877833031.html
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общество, россия, мария захарова, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Общество, Россия, Мария Захарова, ПМЭФ 2023
Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами

Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену блогерам

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДиректор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам.
"Эта история шелухи, которая стала возможна с развитием средств массовой коммуникации - она тоже проходящая. Тоже будет проходить. Все, что дается легковесным методом, когда прославляется бездарность и бездарность получает внимание и ресурсы - это краткосрочно, это ненадолго. Придет другая эпоха, Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры", - заявила Захарова, выступая на сессии ПМЭФ "Новые инфлюэнсеры России и борьба с фейками".
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По ее словам, это произошло "не только потому, что они говорят правду", но и потому, что аудитория оценила их серьезность, готовность рисковать собой.
"Интерес могут вызвать не только те, кто бегает с обнаженными частями тела и валяются на полу. Но есть другие люди, которые обычно у нас за последние годы находились в тени. И эта тень искусственная, их как будто вообще не видели, им как будто слова не давали, и все это специально. Подбрасывали аудитории, особенно молодежной, вот эту вот первичку (контент, рассчитанный на самые примитивные эмоции, - ред.)... Появились люди, которые свою жизнь готовы потратить, пожертвовать, посвятить ради чего-то большего и общественно значимого", - считает Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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