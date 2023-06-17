https://ria.ru/20230617/voda-1878893083.html

На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду

На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду - РИА Новости, 17.06.2023

На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду

Бутылки с водой начали раздавать бесплатно из-за жары на автовокзалах и автостанциях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:38

2023-06-17T15:38

2023-06-17T15:38

москва

общество

саларьево (москва)

максим ликсутов

ленинградский вокзал

погода

департамент транспорта г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799803619_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_afa281fcfff484a4c980d12754436059.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бутылки с водой начали раздавать бесплатно из-за жары на автовокзалах и автостанциях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В Москве лето, солнце, жара! Поэтому будем раздавать бутылки с водой сегодня на автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота и Орехово", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 14.00 часов воду можно будет получить и на Ленинградском вокзале, а при необходимости список будет корректироваться. "В Москве второй день подряд сохраняется жаркая погода. Чтобы ваши поездки оставались комфортными, сегодня будем бесплатно раздавать бутилированную воду пассажирам столичных автовокзалов и автостанций", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20230617/pogoda-1878891607.html

москва

саларьево (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, саларьево (москва), максим ликсутов , ленинградский вокзал, погода, департамент транспорта г. москвы