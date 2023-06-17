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На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду - РИА Новости, 17.06.2023
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15:38 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/voda-1878893083.html
На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду
На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду - РИА Новости, 17.06.2023
На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду
Бутылки с водой начали раздавать бесплатно из-за жары на автовокзалах и автостанциях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:38
2023-06-17T15:38
москва
общество
саларьево (москва)
максим ликсутов
ленинградский вокзал
погода
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бутылки с водой начали раздавать бесплатно из-за жары на автовокзалах и автостанциях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В Москве лето, солнце, жара! Поэтому будем раздавать бутылки с водой сегодня на автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота и Орехово", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 14.00 часов воду можно будет получить и на Ленинградском вокзале, а при необходимости список будет корректироваться. "В Москве второй день подряд сохраняется жаркая погода. Чтобы ваши поездки оставались комфортными, сегодня будем бесплатно раздавать бутилированную воду пассажирам столичных автовокзалов и автостанций", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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москва
саларьево (москва)
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москва, общество, саларьево (москва), максим ликсутов , ленинградский вокзал, погода, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Саларьево (Москва), Максим Ликсутов , Ленинградский вокзал, Погода, Департамент транспорта г. Москвы
На автовокзалах в Москве начали бесплатно раздавать воду

На автовокзалах и автостанциях в Москве начали бесплатно раздавать воду из-за жары

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бутылки с водой начали раздавать бесплатно из-за жары на автовокзалах и автостанциях в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"В Москве лето, солнце, жара! Поэтому будем раздавать бутылки с водой сегодня на автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота и Орехово", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 14.00 часов воду можно будет получить и на Ленинградском вокзале, а при необходимости список будет корректироваться.
"В Москве второй день подряд сохраняется жаркая погода. Чтобы ваши поездки оставались комфортными, сегодня будем бесплатно раздавать бутилированную воду пассажирам столичных автовокзалов и автостанций", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Девушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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МоскваОбществоСаларьево (Москва)Максим ЛиксутовЛенинградский вокзалПогодаДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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