Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области упал
Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области упал до 1,32 метра
© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС снизился до отметки 1,32 метра, заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.
"Первоочередными заданиями остаются ликвидация последствий затопления. Уровень воды продолжает снижаться, сейчас он составляет 1,32 метра. Некоторые населенные пункты остаются подтопленными - 11 на правобережье и 17 - на левом берегу. Мы уже перешли к откачке воды из домов, хозяйственных построек, улиц", - заявил Прокудин.
Он отметил, что сегодня в микрорайоне Остров в Херсоне начнут подавать напряжение, что позволит восстановить водоснабжение из артезианских скважин. По его словам, специалисты коммунального предприятия "Херсонводоканал" мониторят состояние воды в границах города, чиновник заверил, что качество воды "отвечает всем параметрам".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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