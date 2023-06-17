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Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области упал - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 17.06.2023 (обновлено: 12:19 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/uroven-1878859425.html
Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области упал
Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области упал - РИА Новости, 17.06.2023
Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области упал
Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС снизился до отметки 1,32 метра, заявил назначенный Киевом глава... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:18
2023-06-17T12:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС снизился до отметки 1,32 метра, заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале. "Первоочередными заданиями остаются ликвидация последствий затопления. Уровень воды продолжает снижаться, сейчас он составляет 1,32 метра. Некоторые населенные пункты остаются подтопленными - 11 на правобережье и 17 - на левом берегу. Мы уже перешли к откачке воды из домов, хозяйственных построек, улиц", - заявил Прокудин. Он отметил, что сегодня в микрорайоне Остров в Херсоне начнут подавать напряжение, что позволит восстановить водоснабжение из артезианских скважин. По его словам, специалисты коммунального предприятия "Херсонводоканал" мониторят состояние воды в границах города, чиновник заверил, что качество воды "отвечает всем параметрам". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
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херсонская область , разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области упал

Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области упал до 1,32 метра

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уровень воды на подконтрольной Киеву территории Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС снизился до отметки 1,32 метра, заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.
"Первоочередными заданиями остаются ликвидация последствий затопления. Уровень воды продолжает снижаться, сейчас он составляет 1,32 метра. Некоторые населенные пункты остаются подтопленными - 11 на правобережье и 17 - на левом берегу. Мы уже перешли к откачке воды из домов, хозяйственных построек, улиц", - заявил Прокудин.
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Он отметил, что сегодня в микрорайоне Остров в Херсоне начнут подавать напряжение, что позволит восстановить водоснабжение из артезианских скважин. По его словам, специалисты коммунального предприятия "Херсонводоканал" мониторят состояние воды в границах города, чиновник заверил, что качество воды "отвечает всем параметрам".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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