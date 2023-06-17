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Песков: Россия ценит попытки стран внести вклад в урегулирование на Украине - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:57 17.06.2023 (обновлено: 20:58 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878928852.html
Песков: Россия ценит попытки стран внести вклад в урегулирование на Украине
Песков: Россия ценит попытки стран внести вклад в урегулирование на Украине - РИА Новости, 17.06.2023
Песков: Россия ценит попытки стран внести вклад в урегулирование на Украине
Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации на Украине, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:57
2023-06-17T20:58
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации на Украине, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы, и об этом неоднократно говорил президент Путин, рассматривать все инициативы. И мы высоко ценим попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины", - сказал он в интервью "Известиям"."Те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с нашей позицией, конечно, будут для нас неприемлемы, но мы все равно открыты к диалогу. В отличие от украинской стороны", - также сказал Песков.
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков: Россия ценит попытки стран внести вклад в урегулирование на Украине

Песков: Россия высоко ценит попытки других стран внести вклад в урегулирование на Украине

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации на Украине, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы готовы, и об этом неоднократно говорил президент Путин, рассматривать все инициативы. И мы высоко ценим попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины", - сказал он в интервью "Известиям".
"Те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с нашей позицией, конечно, будут для нас неприемлемы, но мы все равно открыты к диалогу. В отличие от украинской стороны", - также сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Песков
 
 
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