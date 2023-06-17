https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878928852.html

Песков: Россия ценит попытки стран внести вклад в урегулирование на Украине

Песков: Россия ценит попытки стран внести вклад в урегулирование на Украине - РИА Новости, 17.06.2023

Песков: Россия ценит попытки стран внести вклад в урегулирование на Украине

Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации на Украине, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:57

2023-06-17T20:57

2023-06-17T20:58

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации на Украине, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы, и об этом неоднократно говорил президент Путин, рассматривать все инициативы. И мы высоко ценим попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины", - сказал он в интервью "Известиям"."Те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с нашей позицией, конечно, будут для нас неприемлемы, но мы все равно открыты к диалогу. В отличие от украинской стороны", - также сказал Песков.

https://ria.ru/20230617/plan-1878920493.html

россия

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россия, дмитрий песков