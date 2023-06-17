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Американский разведчик рассказал, как Киев должен отплатить США за "помощь" - РИА Новости, 17.06.2023
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12:27 17.06.2023 (обновлено: 18:26 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/ukraina-1878860486.html
Американский разведчик рассказал, как Киев должен отплатить США за "помощь"
Американский разведчик рассказал, как Киев должен отплатить США за "помощь" - РИА Новости, 17.06.2023
Американский разведчик рассказал, как Киев должен отплатить США за "помощь"
Украине стоит подать в суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:27
2023-06-17T18:26
в мире
киев
сша
украина
марк милли
скотт риттер
владимир путин
международный уголовный суд
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Украине стоит подать в суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я надеюсь, что украинцы после окончания всего происходящего заведут дело в МУС, потому что посылать солдат на линию обороны российской армии со снаряжением, которое они не знают, как использовать, &lt;…&gt; без поддержки с воздуха — это убийство", — считает он.По словам Риттера, если бы это было американское наступление и бойцы несли такие же потери, как и ВСУ, Милли уже предстал бы перед судом за преступную халатность при тренировке бойцов."Прежде чем отправить морпехов на службу, их полгода готовят. А теперь возьмем ребят (украинских. — Прим. ред.), призванных в марте этого года. Их обучают пару недель, а потом отправляют в Германию на месяц. Новобранцы не знают, что делать, они некомпетентны", — сказал экс-разведчик.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале давно обещанного контрнаступления ВСУ. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Но, как подчеркнул президент, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта.
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в мире, киев, сша, украина, марк милли, скотт риттер, владимир путин, международный уголовный суд, вооруженные силы украины
В мире, Киев, США, Украина, Марк Милли, Скотт Риттер, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Вооруженные силы Украины
Американский разведчик рассказал, как Киев должен отплатить США за "помощь"

Экс-разведчик Скотт Риттер: Украине надо подать в МУС на главу армии США Милли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Украине стоит подать в суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я надеюсь, что украинцы после окончания всего происходящего заведут дело в МУС, потому что посылать солдат на линию обороны российской армии со снаряжением, которое они не знают, как использовать, <…> без поддержки с воздуха — это убийство", — считает он.
По словам Риттера, если бы это было американское наступление и бойцы несли такие же потери, как и ВСУ, Милли уже предстал бы перед судом за преступную халатность при тренировке бойцов.
"Прежде чем отправить морпехов на службу, их полгода готовят. А теперь возьмем ребят (украинских. — Прим. ред.), призванных в марте этого года. Их обучают пару недель, а потом отправляют в Германию на месяц. Новобранцы не знают, что делать, они некомпетентны", — сказал экс-разведчик.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале давно обещанного контрнаступления ВСУ. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Но, как подчеркнул президент, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта.
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В миреКиевСШАУкраинаМарк МиллиСкотт РиттерВладимир ПутинМеждународный уголовный судВооруженные силы Украины
 
 
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