https://ria.ru/20230617/ukraina-1878828818.html

Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку

Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку - РИА Новости, 17.06.2023

Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку

Украинский военнопленный, гражданский моряк Эдуард рассказал РИА Новости, как вместо документов для плавания за границу, которые на Украине выдаются в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:06

2023-06-17T07:06

2023-06-17T07:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

винницкая область

донбасс

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинский военнопленный, гражданский моряк Эдуард рассказал РИА Новости, как вместо документов для плавания за границу, которые на Украине выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.Он пояснил, что, согласно указу Владимира Зеленского, моряков можно выпускать за границу, но при условии получения разрешения в военкомате. В начале апреля Эдуард, по его словам, обратился в соответствующий орган за разрешением."Мне вручили повестку, я прошел медкомиссию. До 20 апреля я ждал, пока меня вызовут, 20 апреля я поехал в Винницкую область в учебный центр... Это не "учебка", а тренировочный лагерь, скажем так", — сказал он.По словам пленного, в тренировочном лагере находился батальон, туда согнали мобилизованных, которым объясняли, "что такое автомат, как с ним обращаться".Спустя чуть более месяца он уже оказался на передовой в Донбассе на авдеевском направлении. "Когда нас привезли 27 (мая) там в село какое-то, бросили в дом какой-то, там мы переночевали, потом завезли нас в Торецк (город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой и Константиновкой), там 1,5-2 суток переночевали. И сразу в бой. Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену", — добавил пленный.В плен Эдуард попал 5 июня под Торецком.

https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html

украина

винницкая область

донбасс

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в мире, украина, винницкая область, донбасс, владимир зеленский