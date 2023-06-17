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Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 17.06.2023 (обновлено: 07:54 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/ukraina-1878828818.html
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку - РИА Новости, 17.06.2023
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Украинский военнопленный, гражданский моряк Эдуард рассказал РИА Новости, как вместо документов для плавания за границу, которые на Украине выдаются в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:06
2023-06-17T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винницкая область
донбасс
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинский военнопленный, гражданский моряк Эдуард рассказал РИА Новости, как вместо документов для плавания за границу, которые на Украине выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.Он пояснил, что, согласно указу Владимира Зеленского, моряков можно выпускать за границу, но при условии получения разрешения в военкомате. В начале апреля Эдуард, по его словам, обратился в соответствующий орган за разрешением."Мне вручили повестку, я прошел медкомиссию. До 20 апреля я ждал, пока меня вызовут, 20 апреля я поехал в Винницкую область в учебный центр... Это не "учебка", а тренировочный лагерь, скажем так", — сказал он.По словам пленного, в тренировочном лагере находился батальон, туда согнали мобилизованных, которым объясняли, "что такое автомат, как с ним обращаться".Спустя чуть более месяца он уже оказался на передовой в Донбассе на авдеевском направлении. "Когда нас привезли 27 (мая) там в село какое-то, бросили в дом какой-то, там мы переночевали, потом завезли нас в Торецк (город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой и Константиновкой), там 1,5-2 суток переночевали. И сразу в бой. Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену", — добавил пленный.В плен Эдуард попал 5 июня под Торецком.
https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html
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в мире, украина, винницкая область, донбасс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Донбасс, Владимир Зеленский
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку

Пленный моряк рассказал, как вместо разрешения на плавание за границу получил повестку

© AP Photo / LibkosУкраинский военный на линии фронта
Украинский военный на линии фронта - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военный на линии фронта. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинский военнопленный, гражданский моряк Эдуард рассказал РИА Новости, как вместо документов для плавания за границу, которые на Украине выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.
Он пояснил, что, согласно указу Владимира Зеленского, моряков можно выпускать за границу, но при условии получения разрешения в военкомате. В начале апреля Эдуард, по его словам, обратился в соответствующий орган за разрешением.
"Мне вручили повестку, я прошел медкомиссию. До 20 апреля я ждал, пока меня вызовут, 20 апреля я поехал в Винницкую область в учебный центр... Это не "учебка", а тренировочный лагерь, скажем так", — сказал он.
По словам пленного, в тренировочном лагере находился батальон, туда согнали мобилизованных, которым объясняли, "что такое автомат, как с ним обращаться".
Спустя чуть более месяца он уже оказался на передовой в Донбассе на авдеевском направлении.
"Когда нас привезли 27 (мая) там в село какое-то, бросили в дом какой-то, там мы переночевали, потом завезли нас в Торецк (город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой и Константиновкой), там 1,5-2 суток переночевали. И сразу в бой. Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену", — добавил пленный.
В плен Эдуард попал 5 июня под Торецком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницкая областьДонбассВладимир Зеленский
 
 
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