https://ria.ru/20230617/ukraina-1878824614.html

ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник

ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2023

ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник

Главное управление разведки минобороны Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T04:37

2023-06-17T04:37

2023-06-17T05:10

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 17 июн — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ГУР."Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (новое название военкоматов на Украине), в частности, в городе Киеве за десять тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины", — отметил собеседник агентства.По его словам, таким образом "уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины, добровольно, да еще и за взятку, становясь агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР, курирующего проведение за рубежом антироссийских и антииранских акций".При этом в случае отказа от выполнения приказов по возвращении на Украину этих граждан ждет уголовное преследование, заключил источник.

https://radiosputnik.ria.ru/20230615/ranenie-1878413993.html

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