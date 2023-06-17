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ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник
ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2023
ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник
Главное управление разведки минобороны Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T04:37
2023-06-17T04:37
2023-06-17T05:10
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 17 июн — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ГУР."Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (новое название военкоматов на Украине), в частности, в городе Киеве за десять тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины", — отметил собеседник агентства.По его словам, таким образом "уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины, добровольно, да еще и за взятку, становясь агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР, курирующего проведение за рубежом антироссийских и антииранских акций".При этом в случае отказа от выполнения приказов по возвращении на Украину этих граждан ждет уголовное преследование, заключил источник.
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник
ГУР Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 17 июн — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ГУР.
«
"Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (новое название военкоматов на Украине), в частности, в городе Киеве за десять тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины", — отметил собеседник агентства.
По его словам, таким образом "уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины, добровольно, да еще и за взятку, становясь агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР, курирующего проведение за рубежом антироссийских и антииранских акций".
При этом в случае отказа от выполнения приказов по возвращении на Украину этих граждан ждет уголовное преследование, заключил источник.
Источник: глава ГУР МО Украины Буданов получил тяжелое ранение