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ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 17.06.2023 (обновлено: 05:10 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/ukraina-1878824614.html
ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник
ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2023
ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник
Главное управление разведки минобороны Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T04:37
2023-06-17T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 17 июн — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ГУР.&quot;Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (новое название военкоматов на Украине), в частности, в городе Киеве за десять тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины&quot;, — отметил собеседник агентства.По его словам, таким образом "уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины, добровольно, да еще и за взятку, становясь агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР, курирующего проведение за рубежом антироссийских и антииранских акций".При этом в случае отказа от выполнения приказов по возвращении на Украину этих граждан ждет уголовное преследование, заключил источник.
https://radiosputnik.ria.ru/20230615/ranenie-1878413993.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
ГУР Украины берет деньги с бегущих из страны и вербует их, сообщил источник

ГУР Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 17 июн — РИА Новости. Главное управление разведки минобороны Украины берет десять тысяч долларов с бегущих из страны от мобилизации и вербует их, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ГУР.
«

"Для уклонения от военной службы, а также выезда за границу в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (новое название военкоматов на Украине), в частности, в городе Киеве за десять тысяч долларов США приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины", — отметил собеседник агентства.

По его словам, таким образом "уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины, добровольно, да еще и за взятку, становясь агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР, курирующего проведение за рубежом антироссийских и антииранских акций".
При этом в случае отказа от выполнения приказов по возвращении на Украину этих граждан ждет уголовное преследование, заключил источник.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Источник: глава ГУР МО Украины Буданов получил тяжелое ранение
15 июня, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиев
 
 
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