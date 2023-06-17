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В Минэнерго сообщили о росте поставок угля в Китай и Индию

В Минэнерго сообщили о росте поставок угля в Китай и Индию - РИА Новости, 17.06.2023

В Минэнерго сообщили о росте поставок угля в Китай и Индию

Поставки угля из России в Китай и Индию по итогам января-мая выросли к предыдущему году, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра энергетики РФ... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:16

2023-06-17T10:16

2023-06-17T13:29

пмэф-2023

экономика

россия

китай

индия

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Поставки угля из России в Китай и Индию по итогам января-мая выросли к предыдущему году, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Говоря об итогах поставок угля в Китай и Индию после пяти месяцев 2023 года, Мочальников отметил: "Здесь тоже есть чем гордиться угольной отрасли и нашим компаниям. Мы пока тоже идём с плюсом к предыдущему году. Превалирующий рынок, как обычно, это Азиатско-Тихоокеанский регион и страны глобального Юга, соответственно, все наши потребители находятся в основном там". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

китай

индия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, индия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)