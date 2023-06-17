https://ria.ru/20230617/udar-1878942173.html

Российская авиация нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожской области

Российская авиация нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.06.2023

Российская авиация нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожской области

Тактическая авиация РФ нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов Запорожской... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T23:32

2023-06-17T23:32

2023-06-17T23:32

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

в мире

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863502068_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_6735d489ea0a83637a454510886d61dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Тактическая авиация РФ нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Нашей тактической авиацией нанесен упреждающий удар по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов, расположенного в прифронтовой зоне", - сказал Рогов. По его словам, вечером в субботу противник резко активизировался, пойдя на этом участке фронта в атаку большим количество личного состава при поддержке бронетехники.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины