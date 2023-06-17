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Российская авиация нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожской области
Российская авиация нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.06.2023
Российская авиация нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожской области
Тактическая авиация РФ нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов Запорожской... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T23:32
2023-06-17T23:32
2023-06-17T23:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Тактическая авиация РФ нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Нашей тактической авиацией нанесен упреждающий удар по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов, расположенного в прифронтовой зоне", - сказал Рогов. По его словам, вечером в субботу противник резко активизировался, пойдя на этом участке фронта в атаку большим количество личного состава при поддержке бронетехники.
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россия, запорожская область, в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российская авиация нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожской области
Рогов: российская авиация нанесла удар по скоплению военных и техники ВСУ в районе Орехова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Тактическая авиация РФ нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Нашей тактической авиацией нанесен упреждающий удар по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов, расположенного в прифронтовой зоне", - сказал Рогов.
По его словам, вечером в субботу противник резко активизировался, пойдя на этом участке фронта в атаку большим количество личного состава при поддержке бронетехники.
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