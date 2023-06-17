https://ria.ru/20230617/udar-1878828311.html
"Уничтожат за одну ночь". Киев предупредили о разрушительном ударе России
"Уничтожат за одну ночь". Киев предупредили о разрушительном ударе России - РИА Новости, 17.06.2023
"Уничтожат за одну ночь". Киев предупредили о разрушительном ударе России
Если Запад поставит Украине истребители F-16, ВКС России уничтожат их за одну ночь, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:00
2023-06-17T07:00
2023-06-17T07:00
в мире
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Если Запад поставит Украине истребители F-16, ВКС России уничтожат их за одну ночь, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.По его мнению, Киев нуждается в современных военно-воздушных силах, а не "эскадрилье подержанных самолетов", которые не смогут противостоять современным и незаметным российским истребителям."ВКС России могли бы уничтожить небольшое количество устаревших истребителей F-16, тем самым разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Украины почти за одну ночь и воодушевив российских военных", — отметил он.Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. Как сообщали в Вашингтоне, обучение украинских пилотов работе с этими самолетами начнется "в ближайшие недели или месяцы".Как отметил президент Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
https://ria.ru/20230617/nato-1878823599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, воздушно-космические силы россии, f-16, россия, сша, великобритания
В мире, Украина, Воздушно-космические силы России, F-16, Россия, США, Великобритания
"Уничтожат за одну ночь". Киев предупредили о разрушительном ударе России
Аналитик Белл заявил, что ВКС России уничтожили бы поставленные Украине F-16 за одну ночь