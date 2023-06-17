https://ria.ru/20230617/udar-1878828311.html

"Уничтожат за одну ночь". Киев предупредили о разрушительном ударе России

"Уничтожат за одну ночь". Киев предупредили о разрушительном ударе России - РИА Новости, 17.06.2023

"Уничтожат за одну ночь". Киев предупредили о разрушительном ударе России

Если Запад поставит Украине истребители F-16, ВКС России уничтожат их за одну ночь, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:00

2023-06-17T07:00

2023-06-17T07:00

в мире

украина

воздушно-космические силы россии

f-16

россия

сша

великобритания

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Если Запад поставит Украине истребители F-16, ВКС России уничтожат их за одну ночь, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.По его мнению, Киев нуждается в современных военно-воздушных силах, а не "эскадрилье подержанных самолетов", которые не смогут противостоять современным и незаметным российским истребителям."ВКС России могли бы уничтожить небольшое количество устаревших истребителей F-16, тем самым разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Украины почти за одну ночь и воодушевив российских военных", — отметил он.Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. Как сообщали в Вашингтоне, обучение украинских пилотов работе с этими самолетами начнется "в ближайшие недели или месяцы".Как отметил президент Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.

https://ria.ru/20230617/nato-1878823599.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, воздушно-космические силы россии, f-16, россия, сша, великобритания