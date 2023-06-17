https://ria.ru/20230617/ucheniya-1878826059.html
На учениях ТОФ Ту-142МЗ и Ил-38 уничтожили подлодки "противника"
На учениях ТОФ Ту-142МЗ и Ил-38 уничтожили подлодки "противника" - РИА Новости, 17.06.2023
На учениях ТОФ Ту-142МЗ и Ил-38 уничтожили подлодки "противника"
Противолодочные самолеты Ту-142МЗ и Ил-38 морской авиации обнаружили и уничтожили подлодки условного противника и выполнили дозаправку в воздухе в рамках... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:24
2023-06-17T05:24
2023-06-17T05:25
безопасность
камчатка
охотское море
россия
тихоокеанский флот вмф россии
ту-142
ил-38
виктор лиина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142МЗ и Ил-38 морской авиации обнаружили и уничтожили подлодки условного противника и выполнили дозаправку в воздухе в рамках оперативных учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в дальней морской зоне, сообщили в субботу в пресс-службе ТОФ. Оперативные учения разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне проходят с 5 по 20 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина. В них участвуют свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс военнослужащих. "Самолеты совершили взлет с аэродрома на Камчатке. В рамках практических действий экипажами комплексно применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с систематизацией и анализом полученной от них информации. Летчики обнаружили субмарину условного противника, классифицировали и осуществляли слежение за ее действиями. Все полученные данные были переданы на корабельные поисково-ударные группы, действующие в районе учения", - сообщили на флоте. Кроме того, экипажи морской авиации попутно поучаствовали в тренировке по противовоздушной обороне отрядов кораблей, задействованных в учениях, где выступили в роли авиации противника. По данным пресс-службы, полет проходил над акваториями Японского и Охотского морей и длился несколько часов, в ходе вылета самолеты Ту-142МЗ дозаправились в воздухе от топливозаправщика Ил-78М ВКС России. На отдельных участках противолодочников сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31.
https://ria.ru/20230613/tof-1877700128.html
https://ria.ru/20230609/korvet-1877131772.html
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безопасность, камчатка, охотское море, россия, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, ил-38, виктор лиина
Безопасность, Камчатка, Охотское море, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ту-142, Ил-38, Виктор Лиина
На учениях ТОФ Ту-142МЗ и Ил-38 уничтожили подлодки "противника"
На учениях ТОФ Ту-142МЗ и Ил-38 уничтожили подлодки "противника" и дозаправились в воздухе