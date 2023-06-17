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В Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь
В Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь - РИА Новости, 17.06.2023
В Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь
В субботу в Челябинске мужчина убил десятилетнюю дочь и попытался покончить с собой, сообщает 74.ru. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:56
2023-06-17T16:56
2023-06-17T16:56
происшествия
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россия
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. В субботу в Челябинске мужчина убил десятилетнюю дочь и попытался покончить с собой, сообщает 74.ru."Всё случилось около 10 утра в Центральном районе. На месте сейчас работают следователи", - сказал источник издания.Отмечается, что мужчина напал на собственную дочь в квартире, затем он попытался покончить с собой, но выжил. Его госпитализировали."Дверь в квартиру [где произошла трагедия] вскрывали болгаркой", — рассказали очевидцы.Возбуждено уголовное дело.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь
"74.ru": в Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь и пытался покончить с собой
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости.
В субботу в Челябинске мужчина убил десятилетнюю дочь и попытался покончить с собой, сообщает 74.ru
.
"Всё случилось около 10 утра в Центральном районе. На месте сейчас работают следователи", - сказал источник издания.
Отмечается, что мужчина напал на собственную дочь в квартире, затем он попытался покончить с собой, но выжил. Его госпитализировали.
"Дверь в квартиру [где произошла трагедия] вскрывали болгаркой", — рассказали очевидцы.
Возбуждено уголовное дело.
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