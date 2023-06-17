https://ria.ru/20230617/ubiystvo-1878901382.html

В Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь

В Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь - РИА Новости, 17.06.2023

В Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь

В субботу в Челябинске мужчина убил десятилетнюю дочь и попытался покончить с собой, сообщает 74.ru. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:56

2023-06-17T16:56

2023-06-17T16:56

происшествия

челябинск

россия

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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. В субботу в Челябинске мужчина убил десятилетнюю дочь и попытался покончить с собой, сообщает 74.ru."Всё случилось около 10 утра в Центральном районе. На месте сейчас работают следователи", - сказал источник издания.Отмечается, что мужчина напал на собственную дочь в квартире, затем он попытался покончить с собой, но выжил. Его госпитализировали."Дверь в квартиру [где произошла трагедия] вскрывали болгаркой", — рассказали очевидцы.Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230603/arest-1875960799.html

челябинск

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2023

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происшествия, челябинск, россия