https://ria.ru/20230617/trevogo-1878846186.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.06.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:05

2023-06-17T10:05

2023-06-17T10:05

специальная военная операция на украине

в мире

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днепропетровская область

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Харьковской и Днепропетровской областях Украины тревога прозвучала в 09.43 (совпадает с мск), затем через пару минут в других указанных регионах. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html

украина

николаевская область

днепропетровская область

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в мире, украина, николаевская область, днепропетровская область