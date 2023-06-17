https://ria.ru/20230617/trevogo-1878846186.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.06.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:05
2023-06-17T10:05
2023-06-17T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Харьковской и Днепропетровской областях Украины тревога прозвучала в 09.43 (совпадает с мск), затем через пару минут в других указанных регионах. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.
https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html
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в мире, украина, николаевская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Днепропетровская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Николаевской областях Украины