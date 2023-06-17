https://ria.ru/20230617/tnt-1878689332.html
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ - РИА Новости, 17.06.2023
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вместе с участницей проекта Полиной Сибагатуллиной выступят 18 июня в эфире шоу "Концерты" на ТНТ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T04:44
2023-06-17T04:44
2023-06-17T07:59
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вместе с участницей проекта Полиной Сибагатуллиной выступят 18 июня в эфире шоу "Концерты" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. Актрисы юмористического жанра появятся в составе команды "Седая волна". Они представят спектакль по мотивам чеховских "Трех сестер", в котором к героиням будут свататься женихи.На сцене проекта также появится команда "Однажды в России" с комиками Ольгой Картунковой, Екатериной Моргуновой, Зауром Байцаевым и Максимом Киселевым. К ним присоединится экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Он примет участие с нескольких скетчах. Шоу "Концерты" вышло в 2022 году вместо проекта "Игра", в котором участники боролись за денежный приз. В обновленной версии передачи две команды профессиональных юмористов выступают с оригинальными часовыми перформансами.
https://ria.ru/20230615/tnt-1878353922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
comedy woman, тнт (телеканал), россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Comedy Woman, ТНТ (телеканал), Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян появится на шоу "Концерты" на ТНТ
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вместе с участницей проекта Полиной Сибагатуллиной выступят 18 июня в эфире шоу "Концерты" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
Актрисы юмористического жанра появятся в составе команды "Седая волна". Они представят спектакль по мотивам чеховских "Трех сестер", в котором к героиням будут свататься женихи.
На сцене проекта также появится команда "Однажды в России" с комиками Ольгой Картунковой, Екатериной Моргуновой, Зауром Байцаевым и Максимом Киселевым. К ним присоединится экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Он примет участие с нескольких скетчах.
Шоу "Концерты" вышло в 2022 году вместо проекта "Игра", в котором участники боролись за денежный приз. В обновленной версии передачи две команды профессиональных юмористов выступают с оригинальными часовыми перформансами.
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