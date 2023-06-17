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Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ - РИА Новости, 17.06.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:44 17.06.2023 (обновлено: 07:59 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/tnt-1878689332.html
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ - РИА Новости, 17.06.2023
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вместе с участницей проекта Полиной Сибагатуллиной выступят 18 июня в эфире шоу "Концерты" на ТНТ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T04:44
2023-06-17T07:59
шоубиз
comedy woman
тнт (телеканал)
россия
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вместе с участницей проекта Полиной Сибагатуллиной выступят 18 июня в эфире шоу "Концерты" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. Актрисы юмористического жанра появятся в составе команды "Седая волна". Они представят спектакль по мотивам чеховских "Трех сестер", в котором к героиням будут свататься женихи.На сцене проекта также появится команда "Однажды в России" с комиками Ольгой Картунковой, Екатериной Моргуновой, Зауром Байцаевым и Максимом Киселевым. К ним присоединится экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Он примет участие с нескольких скетчах. Шоу "Концерты" вышло в 2022 году вместо проекта "Игра", в котором участники боролись за денежный приз. В обновленной версии передачи две команды профессиональных юмористов выступают с оригинальными часовыми перформансами.
https://ria.ru/20230615/tnt-1878353922.html
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comedy woman, тнт (телеканал), россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Comedy Woman, ТНТ (телеканал), Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вернется на ТНТ

Автор Comedy Woman Наталья Еприкян появится на шоу "Концерты" на ТНТ

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТУчастницы Comedy Woman Наталья Еприкян и Полина Сибагатуллина на шоу "Концерты"
Участницы Comedy Woman Наталья Еприкян и Полина Сибагатуллина на шоу Концерты
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Автор Comedy Woman Наталья Еприкян вместе с участницей проекта Полиной Сибагатуллиной выступят 18 июня в эфире шоу "Концерты" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТУчастницы Comedy Woman Наталья Еприкян и Полина Сибагатуллина на шоу "Концерты"
Участницы Comedy Woman на шоу Концерты
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Участницы Comedy Woman Наталья Еприкян и Полина Сибагатуллина на шоу "Концерты"
Актрисы юмористического жанра появятся в составе команды "Седая волна". Они представят спектакль по мотивам чеховских "Трех сестер", в котором к героиням будут свататься женихи.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТКоманда "Однажды в России" на шоу "Концерты"
Участницы Comedy Woman на шоу Концерты
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Команда "Однажды в России" на шоу "Концерты"
На сцене проекта также появится команда "Однажды в России" с комиками Ольгой Картунковой, Екатериной Моргуновой, Зауром Байцаевым и Максимом Киселевым. К ним присоединится экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Он примет участие с нескольких скетчах.
Шоу "Концерты" вышло в 2022 году вместо проекта "Игра", в котором участники боролись за денежный приз. В обновленной версии передачи две команды профессиональных юмористов выступают с оригинальными часовыми перформансами.
Выжить в Дубае
Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае"
15 июня, 16:14
 
ШоубизComedy WomanТНТ (телеканал)РоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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