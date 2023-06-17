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Сальдо рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/stantsiya-1878889987.html
Сальдо рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 17.06.2023
Сальдо рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС
Уровень воды в каналах, в том числе в Северо-Крымском, становится все меньше после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:17
2023-06-17T15:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Уровень воды в каналах, в том числе в Северо-Крымском, становится все меньше после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Основная цель Каховской плотины - это снабжения водой Северо-Крымского канала и Каковского. Пока вода в каналах есть, но ее на сегодняшний день становится меньше. И поэтому нам даже выгоднее, чтобы с верхних каскадов, с верхних плотин Днепра воду сбрасывали. Но они вынуждены будут не сбрасывать, она лишняя там не нужна", - сказал Сальдо. По его словам, разрушение Каховской ГЭС в больше степени повлияло на водоснабжение правобережья Херсонской области. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Сальдо рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС

Сальдо: воды в каналах после разрушения плотины Каховской ГЭС становится все меньше

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Уровень воды в каналах, в том числе в Северо-Крымском, становится все меньше после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Основная цель Каховской плотины - это снабжения водой Северо-Крымского канала и Каковского. Пока вода в каналах есть, но ее на сегодняшний день становится меньше. И поэтому нам даже выгоднее, чтобы с верхних каскадов, с верхних плотин Днепра воду сбрасывали. Но они вынуждены будут не сбрасывать, она лишняя там не нужна", - сказал Сальдо.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
По его словам, разрушение Каховской ГЭС в больше степени повлияло на водоснабжение правобережья Херсонской области.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
6 июня, 13:50
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир СальдоДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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