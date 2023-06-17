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Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 17.06.2023 (обновлено: 00:14 18.06.2023)
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878939728.html
Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, заявил Песков
Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2023
Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, заявил Песков
Фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-17T22:57
2023-06-18T00:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT Arabic."Украина была сильно милитаризована на момент начала спецоперации. И, как вчера сказал (Владимир. — Прим. ред.) Путин, одной из задач была демилитаризация. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", — сказал он.Во вторник российский лидер заявил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по его словам, ОПК бывшей советской республики "скоро вообще перестанет существовать", поскольку все боеприпасы, оружие и технику ей поставляют зарубежные государства.В феврале прошлого года, когда Россия начала спецоперацию, Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду киевского режима. Для это, подчеркнул президент, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины и предать суду всех военных преступников.
https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html
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украина, россия, дмитрий песков, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, В мире
Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, заявил Песков

Песков заявил, что задача по демилитаризации Украины фактически выполнена

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT Arabic.
«
"Украина была сильно милитаризована на момент начала спецоперации. И, как вчера сказал (Владимир. — Прим. ред.) Путин, одной из задач была демилитаризация. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", — сказал он.
Во вторник российский лидер заявил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по его словам, ОПК бывшей советской республики "скоро вообще перестанет существовать", поскольку все боеприпасы, оружие и технику ей поставляют зарубежные государства.
В феврале прошлого года, когда Россия начала спецоперацию, Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду киевского режима. Для это, подчеркнул президент, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины и предать суду всех военных преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковСергей ЛавровВ мире
 
 
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