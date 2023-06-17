https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878939728.html

Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, заявил Песков

Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2023

Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, заявил Песков

Фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-17T22:57

2023-06-17T22:57

2023-06-18T00:14

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT Arabic."Украина была сильно милитаризована на момент начала спецоперации. И, как вчера сказал (Владимир. — Прим. ред.) Путин, одной из задач была демилитаризация. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", — сказал он.Во вторник российский лидер заявил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по его словам, ОПК бывшей советской республики "скоро вообще перестанет существовать", поскольку все боеприпасы, оружие и технику ей поставляют зарубежные государства.В феврале прошлого года, когда Россия начала спецоперацию, Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду киевского режима. Для это, подчеркнул президент, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины и предать суду всех военных преступников.

https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков, сергей лавров, в мире