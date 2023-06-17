https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825616.html

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе - РИА Новости, 17.06.2023

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР, который... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T05:17

2023-06-17T05:17

2023-06-17T08:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

центральный военный округ

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР, который начинили взрывчаткой и направили на позиции противника, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России. Как рассказал командир инженерного взвода с позывным "Барнаул", была поставлена задача снарядить трофейный БТР взрывчатыми веществами. После этого он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций. "Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв. Подрыв был очень серьезный,... взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным, радиоперехвата противник понес значительные потери", - рассказал "Барнаул". На кадрах Минобороны - трофейная боевая машина МТ-ЛБ, которую российские инженеры начинили взрывчаткой и направили в сторону опорного пункта ВСУ. В частности, внутри машины видны удлиненные заряды с детонирующими кабелями от машин дистанционного разминирования УР-77 "Метеорит", а также фугасные авиабомбы. Далее следует съемка издалека момента подрыва машины на украинских позициях. Таким образом, российские военные превратили БТР в самоходный взрывчатый заряд и применили его аналогично дронам-камикадзе, широко используемым на фронте.

https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ