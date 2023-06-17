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Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825449.html
Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска
Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 17.06.2023
Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска
Подразделения группировки ВС РФ "Юг" отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:13
2023-06-17T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Юг" отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска, сообщил в субботу РИА Новости начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев. "Подразделениями "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов - Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное", - сообщил он.
артемовск
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безопасность, артемовск, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска

Минобороны: группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ в пяти районах у Артемовска

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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Юг" отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска, сообщил в субботу РИА Новости начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
"Подразделениями "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов - Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное", - сообщил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскВадим АстафьевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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