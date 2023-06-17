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Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска

Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 17.06.2023

Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска

Подразделения группировки ВС РФ "Юг" отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T05:13

2023-06-17T05:13

2023-06-17T05:13

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

вадим астафьев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Юг" отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска, сообщил в субботу РИА Новости начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев. "Подразделениями "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов - Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное", - сообщил он.

артемовск

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2023

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безопасность, артемовск, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины