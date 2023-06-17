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Украинские танкисты имитируют поломки и пытаются избежать боя, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:20 17.06.2023 (обновлено: 02:22 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878813526.html
Украинские танкисты имитируют поломки и пытаются избежать боя, пишут СМИ
Украинские танкисты имитируют поломки и пытаются избежать боя, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские танкисты имитируют поломки и пытаются избежать боя, пишут СМИ
Украинские танкисты, участвующие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин из страха перед боем с российской армией, как... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T00:20
2023-06-17T02:22
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
германия
вооруженные силы украины
в мире
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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Украинские танкисты, участвующие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин из страха перед боем с российской армией, как сообщили немецкому изданию Spiegel представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного вблизи военных действий. &quot;22-летний заряжающий с позывным Гудзик (укр. &quot;пуговица&quot;. — Прим. ред.) сообщает, что есть солдаты, которые отказываются от участия в войне. Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой&quot;, — пишет издание.По данным Spiegel, никто из трех членов экипажа Leopard 2, с которыми пообщалось издание, не осуждают "отказников", так как если российский снаряд попадет в башню боевой машины, "то ты станешь кучкой пепла". Члены экипажа подтвердили изданию, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard наехали на мины, которые российские войска "заложили почти что повсюду". Один из немецких танков не подлежит восстановлению, второй обездвижен, а третий не удается достать из-за большого количества мин и преграждающего путь БМП американского производства Bradley, признались украинские танкисты экипажа Leopard 2A6,задача которых заключалась в обстреле окопов. "На другой стороне воюют не новички. Те бы разбежались, если бы по ним выстрелил Leopard. Но эти ублюдки крепки", — цитирует издание наводчика "Мишу".По его словам, он использует преимущественно осколочные боеприпасы, стреляя по окопам."Целюсь в дерево, а осколки летят во все стороны — в окопе все мертвы", — пояснил собеседник журнала.В то же время "Миша" сообщил о проблемах с лазерным наведением танка на "вторичные цели" в ночное время, из-за которых его необходимо регулярно настраивать. Танкист заявил, что в немецких машинах регулярно приходится заменять "модуль", стабилизирующий наведение. По словам солдат ВСУ, перед участием в военных действиях они все прошли обучение в Германии с середины февраля по конец марта. "Боевые действия дорого обходятся украинцам. И несмотря на наложенный Киевом информационный запрет, это быстро становится ясно. В нескольких километрах за линией фронта в госпиталь везут хрипящих, окровавленных солдат", — пишет издание. По его данным, фронтовые врачи сообщают о значительном увеличении числа раненых за последние несколько дней, а украинский офицер разведки, обозревающий весь южный фронт, сообщил Spiegel о больших потерях в живой силе и технике. Также издание пообщалось с боевиками националистического батальона "Азов"*. По их словам, во время контрнаступления по ошибке два украинских подразделения обстреляли друг друга. "Азовцы" помимо прочего подтвердили, что российские войска в качестве трофеев забрали два танка. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.По словам президента Владимир Путин, Киев уже потерял 186 танков и 418 бронемашин, причем каждый день потери ВСУ растут.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, запорожье, германия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Германия, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские танкисты имитируют поломки и пытаются избежать боя, пишут СМИ

Spiegel: украинские танкисты прибегают к хитростям, чтобы избежать боя в контрнаступлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 июн РИА Новости. Украинские танкисты, участвующие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин из страха перед боем с российской армией, как сообщили немецкому изданию Spiegel представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного вблизи военных действий.
«

"22-летний заряжающий с позывным Гудзик (укр. "пуговица". — Прим. ред.) сообщает, что есть солдаты, которые отказываются от участия в войне. Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой", — пишет издание.

По данным Spiegel, никто из трех членов экипажа Leopard 2, с которыми пообщалось издание, не осуждают "отказников", так как если российский снаряд попадет в башню боевой машины, "то ты станешь кучкой пепла".
Члены экипажа подтвердили изданию, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard наехали на мины, которые российские войска "заложили почти что повсюду". Один из немецких танков не подлежит восстановлению, второй обездвижен, а третий не удается достать из-за большого количества мин и преграждающего путь БМП американского производства Bradley, признались украинские танкисты экипажа Leopard 2A6,задача которых заключалась в обстреле окопов.
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"На другой стороне воюют не новички. Те бы разбежались, если бы по ним выстрелил Leopard. Но эти ублюдки крепки", — цитирует издание наводчика "Мишу".
По его словам, он использует преимущественно осколочные боеприпасы, стреляя по окопам.
"Целюсь в дерево, а осколки летят во все стороны — в окопе все мертвы", — пояснил собеседник журнала.
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В то же время "Миша" сообщил о проблемах с лазерным наведением танка на "вторичные цели" в ночное время, из-за которых его необходимо регулярно настраивать. Танкист заявил, что в немецких машинах регулярно приходится заменять "модуль", стабилизирующий наведение.
По словам солдат ВСУ, перед участием в военных действиях они все прошли обучение в Германии с середины февраля по конец марта.
«
"Боевые действия дорого обходятся украинцам. И несмотря на наложенный Киевом информационный запрет, это быстро становится ясно. В нескольких километрах за линией фронта в госпиталь везут хрипящих, окровавленных солдат", — пишет издание.
По его данным, фронтовые врачи сообщают о значительном увеличении числа раненых за последние несколько дней, а украинский офицер разведки, обозревающий весь южный фронт, сообщил Spiegel о больших потерях в живой силе и технике.
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Также издание пообщалось с боевиками националистического батальона "Азов"*. По их словам, во время контрнаступления по ошибке два украинских подразделения обстреляли друг друга. "Азовцы" помимо прочего подтвердили, что российские войска в качестве трофеев забрали два танка.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
По словам президента Владимир Путин, Киев уже потерял 186 танков и 418 бронемашин, причем каждый день потери ВСУ растут.
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