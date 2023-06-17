https://ria.ru/20230617/siriya-1878936803.html
Террористы произвели обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
Террористы произвели обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 17.06.2023
Террористы произвели обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T22:15
2023-06-17T22:15
2023-06-17T22:15
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - заявил Гуринов на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сирия, россия, джабхат ан-нусра
В мире, Сирия, Россия, Джабхат ан-Нусра
Террористы произвели обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
ЦПВС: террористы совершили один обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - заявил Гуринов на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая организация
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