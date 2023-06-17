https://ria.ru/20230617/siriya-1878936803.html

Террористы произвели обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Террористы произвели обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 17.06.2023

Террористы произвели обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T22:15

2023-06-17T22:15

2023-06-17T22:15

в мире

сирия

россия

джабхат ан-нусра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155860/97/1558609778_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_9cfd16acea436bf453e9801451f55058.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - заявил Гуринов на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230617/pomosch-1878869929.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, россия, джабхат ан-нусра