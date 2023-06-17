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В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра
В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра - РИА Новости, 17.06.2023
В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра
Суррогатным сидром в России отравились 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:03
2023-06-17T03:03
2023-06-17T03:06
происшествия
россия
самарская область
михаил мурашко
массовое отравление сидром в россии
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Суррогатным сидром в России отравились 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам в кулуарах ПМЭФ."Отравление суррогатным алкоголем - нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок. На стационарном лечении сегодня находятся 19 человек", — уточнил Мурашко.Ранее расследование показало, что производитель изготавливал ядовитый напиток из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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происшествия, россия, самарская область, михаил мурашко, массовое отравление сидром в россии, здоровье - общество
Происшествия, Россия, Самарская область, Михаил Мурашко, Массовое отравление сидром в России, Здоровье - Общество
В Минздраве назвали точное количество пострадавших от суррогатного сидра
Мурашко: суррогатным сидром в РФ отравились 106 человек, из них 36 скончались