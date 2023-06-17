https://ria.ru/20230617/sboy-1878901503.html
В работе сервисов Московского кредитного банка произошел сбой
В работе сервисов Московского кредитного банка произошел сбой - РИА Новости, 17.06.2023
В работе сервисов Московского кредитного банка произошел сбой
Сервисы Московского кредитного банка работают со сбоями: не получается зайти в мобильное приложение, не проходят платежи по карте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:58
2023-06-17T16:58
2023-06-17T18:01
технологии
россия
московский кредитный банк
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сервисы Московского кредитного банка работают со сбоями: не получается зайти в мобильное приложение, не проходят платежи по карте, передает корреспондент РИА Новости. Так, при попытке оплатить покупку картой на терминале оплаты высвечивается сообщение "банк недоступен", а при попытке зайти в мобильное приложение после ввода пароля оно зависает в процессе загрузки. Комментарием банка РИА Новости пока не располагает.МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года занимал восьмое место в банковской системе РФ с активами в размере 3,5 триллиона рублей. Чистая прибыль МКБ по МСФО за 2022 год упала в 3,5 раза и составила 7,467 миллиарда рублей.
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технологии, россия, московский кредитный банк
Технологии, Россия, Московский кредитный банк
В работе сервисов Московского кредитного банка произошел сбой
Сервисы Московского кредитного банка работают со сбоям