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Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов
Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов - РИА Новости, 17.06.2023
Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов
Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни, сообщается на его странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:14
2023-06-17T21:14
2023-06-17T22:27
москва
культура
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни, сообщается на его странице во "ВКонтакте"."Церемония прощания состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны — в тот же день", — говорится в публикации.Причина смерти не называется.Дмитрий Сапронов родился 19 июля 1972 года. Окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Наиболее известен по ролям в сериалах "След" (2007), "Кухня" (2012), "Карпов" (2013).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, санкт-петербургский университет культуры и искусств
Москва, Культура, Санкт-Петербургский университет культуры и искусств
Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов
Актер из сериалов "Кухня", "След" и "Карпов" Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни