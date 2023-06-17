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Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов - РИА Новости, 17.06.2023
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Культура
 
21:14 17.06.2023 (обновлено: 22:27 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/sapronov-1878931442.html
Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов
Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов - РИА Новости, 17.06.2023
Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов
Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни, сообщается на его странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:14
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москва
культура
санкт-петербургский университет культуры и искусств
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни, сообщается на его странице во "ВКонтакте"."Церемония прощания состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны — в тот же день", — говорится в публикации.Причина смерти не называется.Дмитрий Сапронов родился 19 июля 1972 года. Окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Наиболее известен по ролям в сериалах "След" (2007), "Кухня" (2012), "Карпов" (2013).
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москва, санкт-петербургский университет культуры и искусств
Москва, Культура, Санкт-Петербургский университет культуры и искусств
Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов

Актер из сериалов "Кухня", "След" и "Карпов" Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни

© Фото : Дмитрий Сапронов/ВконтактеДмитрий Сапронов
Дмитрий Сапронов - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : Дмитрий Сапронов/Вконтакте
Дмитрий Сапронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни, сообщается на его странице во "ВКонтакте".
"Церемония прощания состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны — в тот же день", — говорится в публикации.
Причина смерти не называется.
Дмитрий Сапронов родился 19 июля 1972 года. Окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Наиболее известен по ролям в сериалах "След" (2007), "Кухня" (2012), "Карпов" (2013).
 
КультураМоскваСанкт-Петербургский университет культуры и искусств
 
 
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