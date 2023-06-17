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Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов

Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов - РИА Новости, 17.06.2023

Умер актер сериала "Кухня" Дмитрий Сапронов

Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни, сообщается на его странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:14

2023-06-17T21:14

2023-06-17T22:27

москва

культура

санкт-петербургский университет культуры и искусств

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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51-м году жизни, сообщается на его странице во "ВКонтакте"."Церемония прощания состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны — в тот же день", — говорится в публикации.Причина смерти не называется.Дмитрий Сапронов родился 19 июля 1972 года. Окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Наиболее известен по ролям в сериалах "След" (2007), "Кухня" (2012), "Карпов" (2013).

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербургский университет культуры и искусств