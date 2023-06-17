Глава МИД Египта назвал санкции Запада против России неэффективными
Глава МИД Египта Ораби: санкции Запада против России оказались неэффективными оружием
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
КАИР, 17 июн - РИА Новости. Санкции Запада против России оказались неэффективным оружием, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед Ораби.
"Санкции Запада, наложенные на Россию, стали хорошо известным и неэффективным оружием, чтобы его использовать против какого-либо государства. Провал ожидаем, и их последствия преследуют Запад", - сказал Ораби.
Экс-глава МИД Египта подчеркнул, что экономические санкции никогда не были решающим фактором в разрешении противоречий по какому-либо спорному вопросу или в оказании давления на какое-либо государство.
"Они (санкции - ред.) отражаются на государствах, которые их вводят, еще до того, как оказывают какое-либо негативное воздействие на страны, на которых их накладывают", - отмечает Ораби.
По его мнению, планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против России означает не что иное, как желание Запада продолжить эскалацию.
Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС. Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.