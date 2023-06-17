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Глава МИД Египта назвал санкции Запада против России неэффективными - РИА Новости, 17.06.2023
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23:05 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/sanktsii-1878940389.html
Глава МИД Египта назвал санкции Запада против России неэффективными
Глава МИД Египта назвал санкции Запада против России неэффективными - РИА Новости, 17.06.2023
Глава МИД Египта назвал санкции Запада против России неэффективными
Санкции Запада против России оказались неэффективным оружием, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед Ораби. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T23:05
2023-06-17T23:05
специальная военная операция на украине
россия
египет
брюссель
владимир путин
евросоюз
в мире
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КАИР, 17 июн - РИА Новости. Санкции Запада против России оказались неэффективным оружием, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед Ораби. В пятницу европейский источник сообщил РИА Новости, что заседание постоянных представителей стран Европейского союза по согласованию нового, 11-го по счету пакета санкций против России, анонсированное ранее на 19 июня, отменено, но в ЕС рассчитывают согласовать пакет на следующей неделе. "Санкции Запада, наложенные на Россию, стали хорошо известным и неэффективным оружием, чтобы его использовать против какого-либо государства. Провал ожидаем, и их последствия преследуют Запад", - сказал Ораби. Экс-глава МИД Египта подчеркнул, что экономические санкции никогда не были решающим фактором в разрешении противоречий по какому-либо спорному вопросу или в оказании давления на какое-либо государство. "Они (санкции - ред.) отражаются на государствах, которые их вводят, еще до того, как оказывают какое-либо негативное воздействие на страны, на которых их накладывают", - отмечает Ораби. По его мнению, планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против России означает не что иное, как желание Запада продолжить эскалацию. Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС. Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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россия, египет, брюссель, владимир путин, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Египет, Брюссель, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Глава МИД Египта назвал санкции Запада против России неэффективными

Глава МИД Египта Ораби: санкции Запада против России оказались неэффективными оружием

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КАИР, 17 июн - РИА Новости. Санкции Запада против России оказались неэффективным оружием, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед Ораби.
В пятницу европейский источник сообщил РИА Новости, что заседание постоянных представителей стран Европейского союза по согласованию нового, 11-го по счету пакета санкций против России, анонсированное ранее на 19 июня, отменено, но в ЕС рассчитывают согласовать пакет на следующей неделе.
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"Санкции Запада, наложенные на Россию, стали хорошо известным и неэффективным оружием, чтобы его использовать против какого-либо государства. Провал ожидаем, и их последствия преследуют Запад", - сказал Ораби.
Экс-глава МИД Египта подчеркнул, что экономические санкции никогда не были решающим фактором в разрешении противоречий по какому-либо спорному вопросу или в оказании давления на какое-либо государство.
"Они (санкции - ред.) отражаются на государствах, которые их вводят, еще до того, как оказывают какое-либо негативное воздействие на страны, на которых их накладывают", - отмечает Ораби.
По его мнению, планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против России означает не что иное, как желание Запада продолжить эскалацию.
Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС. Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕгипетБрюссельВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
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