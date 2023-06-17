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Индонезия ждет Россию на саммите АСЕАН, заявили в деловом совете - РИА Новости, 17.06.2023
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16:24 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/sammit-1878897638.html
Индонезия ждет Россию на саммите АСЕАН, заявили в деловом совете
Индонезия ждет Россию на саммите АСЕАН, заявили в деловом совете - РИА Новости, 17.06.2023
Индонезия ждет Россию на саммите АСЕАН, заявили в деловом совете
Индонезия как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ждет Россию на саммите осенью в Джакарте, заявил в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:24
2023-06-17T16:24
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джакарта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Индонезия как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ждет Россию на саммите осенью в Джакарте, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков. По словам Полякова, Индонезия "вне всяких сомнений" ждет Россию на саммите АСЕАН в Джакарте. "Индонезийская сторона всегда подчеркивала и подчеркивает, что ее позиция носит крайне взвешенный характер по отношению к политическим процессам. Индонезия также проявляет высокую степень заинтересованности к развитию экономических отношений с Россией. Совсем недавно в Россию на Евразийский экономический форум приезжала внушительная делегация из Индонезии, что доказывает открытость Индонезии к диалогу с Россией. В практическом плане мы в Деловом совете Россия-АСЕАН не видим ни малейших изменений настроений со стороны индонезийских - да и в целом асеановских - друзей и партнеров по отношению к нашей стране, которые бы заставляли нас беспокоиться", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в прошлом году Индонезия принимала саммит "большой двадцатки" на острове Бали, куда прибыла и российская делегация высокого уровня. "Хочу сказать, что индонезийское правительство очень тщательно подготовилось к проведению этого ответственного мероприятия. Нисколько не сомневаюсь, что и саммит АСЕАН в этом году, который пройдёт в Джакарте, также будет подготовлен очень тщательно и будет проведён на самом высоком уровне", - заключил Поляков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230608/indoneziya-1877039372.html
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россия, индонезия, джакарта, экономическое сообщество асеан, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Индонезия, Джакарта, Экономическое сообщество АСЕАН, Экономика
Индонезия ждет Россию на саммите АСЕАН, заявили в деловом совете

Глава делового совета "Россия-АСЕАН" Поляков: Индонезия ждет Россию на саммите осенью

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Индонезия как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ждет Россию на саммите осенью в Джакарте, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.
По словам Полякова, Индонезия "вне всяких сомнений" ждет Россию на саммите АСЕАН в Джакарте.
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"Индонезийская сторона всегда подчеркивала и подчеркивает, что ее позиция носит крайне взвешенный характер по отношению к политическим процессам. Индонезия также проявляет высокую степень заинтересованности к развитию экономических отношений с Россией. Совсем недавно в Россию на Евразийский экономический форум приезжала внушительная делегация из Индонезии, что доказывает открытость Индонезии к диалогу с Россией. В практическом плане мы в Деловом совете Россия-АСЕАН не видим ни малейших изменений настроений со стороны индонезийских - да и в целом асеановских - друзей и партнеров по отношению к нашей стране, которые бы заставляли нас беспокоиться", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в прошлом году Индонезия принимала саммит "большой двадцатки" на острове Бали, куда прибыла и российская делегация высокого уровня.
"Хочу сказать, что индонезийское правительство очень тщательно подготовилось к проведению этого ответственного мероприятия. Нисколько не сомневаюсь, что и саммит АСЕАН в этом году, который пройдёт в Джакарте, также будет подготовлен очень тщательно и будет проведён на самом высоком уровне", - заключил Поляков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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