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Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным - РИА Новости, 17.06.2023
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13:59 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/sammit-1878873209.html
Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным
Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным - РИА Новости, 17.06.2023
Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным
Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:59
2023-06-17T13:59
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас могу сказать, что список тех, кто уже подтвердил свое участие, весьма и весьма внушительный", - сказал он журналистам. В Кремле считают пока преждевременным его детализировать, добавил Песков. "Мы это сделаем своевременно", - заверил он.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным

Песков: список подтвердивших участие в саммите Россия — Африка внушительный

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас могу сказать, что список тех, кто уже подтвердил свое участие, весьма и весьма внушительный", - сказал он журналистам.
В Кремле считают пока преждевременным его детализировать, добавил Песков.
"Мы это сделаем своевременно", - заверил он.
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