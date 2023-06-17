https://ria.ru/20230617/sammit-1878873209.html

Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным

Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным - РИА Новости, 17.06.2023

Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным

Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:59

2023-06-17T13:59

2023-06-17T13:59

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас могу сказать, что список тех, кто уже подтвердил свое участие, весьма и весьма внушительный", - сказал он журналистам. В Кремле считают пока преждевременным его детализировать, добавил Песков. "Мы это сделаем своевременно", - заверил он.

https://ria.ru/20230616/sammit-1878791460.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков