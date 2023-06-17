https://ria.ru/20230617/sammit-1878873209.html
Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным
Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным - РИА Новости, 17.06.2023
Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным
Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:59
2023-06-17T13:59
2023-06-17T13:59
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас могу сказать, что список тех, кто уже подтвердил свое участие, весьма и весьма внушительный", - сказал он журналистам. В Кремле считают пока преждевременным его детализировать, добавил Песков. "Мы это сделаем своевременно", - заверил он.
https://ria.ru/20230616/sammit-1878791460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Песков назвал список участников саммита Россия — Африка внушительным
Песков: список подтвердивших участие в саммите Россия — Африка внушительный
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Список подтвердивших участие в саммите Россия-Африка внушительный, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас могу сказать, что список тех, кто уже подтвердил свое участие, весьма и весьма внушительный", - сказал он журналистам.
В Кремле считают пока преждевременным его детализировать, добавил Песков.
"Мы это сделаем своевременно", - заверил он.
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