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Байден удивил зрителей неуместной фразой во время саммита по оружию - РИА Новости, 17.06.2023
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07:15 17.06.2023 (обновлено: 07:41 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/sammit-1878829153.html
Байден удивил зрителей неуместной фразой во время саммита по оружию
Байден удивил зрителей неуместной фразой во время саммита по оружию - РИА Новости, 17.06.2023
Байден удивил зрителей неуместной фразой во время саммита по оружию
Президент США Джо Байден попрощался с участниками саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте словами "боже, храни королеву". Об этом свидетельствует... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:15
2023-06-17T07:41
в мире
сша
коннектикут
сирия
барак обама
джо байден
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден попрощался с участниками саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте словами "боже, храни королеву". Об этом свидетельствует запись мероприятия.В конце саммита американский лидер предложил участникам сделать совместные фотографии и подвел свою речь к концу необычной для ситуации фразой.&quot;Ладно, боже, храни королеву&quot;, — произнес Байден.Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.
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в мире, сша, коннектикут, сирия, барак обама, джо байден, владимир путин
В мире, США, Коннектикут, Сирия, Барак Обама, Джо Байден, Владимир Путин
Байден удивил зрителей неуместной фразой во время саммита по оружию

Байден попрощался с участниками саммита по оружию словами "боже, храни королеву"

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден попрощался с участниками саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте словами "боже, храни королеву". Об этом свидетельствует запись мероприятия.
В конце саммита американский лидер предложил участникам сделать совместные фотографии и подвел свою речь к концу необычной для ситуации фразой.
«

"Ладно, боже, храни королеву", — произнес Байден.

Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.
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В миреСШАКоннектикутСирияБарак ОбамаДжо БайденВладимир Путин
 
 
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