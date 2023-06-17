https://ria.ru/20230617/sammit-1878829153.html

Байден удивил зрителей неуместной фразой во время саммита по оружию

Байден удивил зрителей неуместной фразой во время саммита по оружию - РИА Новости, 17.06.2023

Байден удивил зрителей неуместной фразой во время саммита по оружию

Президент США Джо Байден попрощался с участниками саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте словами "боже, храни королеву". Об этом свидетельствует... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:15

2023-06-17T07:15

2023-06-17T07:41

в мире

сша

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден попрощался с участниками саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте словами "боже, храни королеву". Об этом свидетельствует запись мероприятия.В конце саммита американский лидер предложил участникам сделать совместные фотографии и подвел свою речь к концу необычной для ситуации фразой."Ладно, боже, храни королеву", — произнес Байден.Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.

https://ria.ru/20230617/grud-1878818428.html

сша

коннектикут

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в мире, сша, коннектикут, сирия, барак обама, джо байден, владимир путин