https://ria.ru/20230617/rolik-1878893370.html

Мединский прокомментировал ролик, который Путин попросил включить на ПМЭФ

Мединский прокомментировал ролик, который Путин попросил включить на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023

Мединский прокомментировал ролик, который Путин попросил включить на ПМЭФ

Ролик о преступлениях бандеровцев, представленный на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, показал, чем занимались кумиры... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:40

2023-06-17T15:40

2023-06-17T15:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Ролик о преступлениях бандеровцев, представленный на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, показал, чем занимались кумиры сегодняшней Украины, сказал РИА Новости помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Президент России Владимир Путин, выступая 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоряд о преступлениях бандеровцев против евреев и поляков в 1940-х годах, был показан видеоряд программы Дмитрия Киселева "Вести недели" про преступления бандеровцев в киевском урочище Бабий Яр и на Волыни в Западной Украине. "Материалы подобного рода можно показывать сотнями часов, и это лишь льдинка с вершины айсберга, который можно было бы демонстрировать, доказывая эту простую мысль, которую пытался довести президент: "Что такое современный украинский ультранационализм, почему мы его называем нацизмом", - сказал Мединский в кулуарах ПМЭФ. "Президент, лишь показав ролик, напомнил то, чем занимались исторические кумиры, идеологи, исторические герои современной Украины. Нас, конечно, это не может не задевать, не оскорблять", - добавил он. Помощник президента отметил, что сегодня важно понять, почему радикальный украинский национализм называется нацизмом. "В самом национализме нет ничего плохого, это всего лишь уважение и любовь к своим соплеменникам, вопрос в крайности и крайность на Украине проявляется в двух вещах: в восхвалении нацистских преступников, то есть они базируют свой национализм не на высших достижениях национальной культуры, искусства, литературы, а на политике, причем взяв в себе в качестве политических идолов или предателей-отщепенцев типа гетмана Мазепы, или крайне сомнительных ученых-неудачников типа Грушевского, придумавших в свое время на средства австрийскоимперской разведки вместе со своими товарищами историю Украины, как отдельной от России страны, народа и цивилизации", - рассказал Мединский. В качестве политических деятелей, по словам помощника российского президента, в примеры на Украине берут Симона Петлюру, Степана Бандеру, Романа Шухевича. "Все они нацисты, потому что они являлись сторонниками, соратниками и исполнителями самой кровавой и самой грязной работы, которую поручали немецкие нацисты. Даже они брезговали заниматься тем, что брали на себя украинские националисты", - заявил Мединский. Кроме того, по его словам, украинский ультранационализм проявляется сегодня в ограничении прав и презрении к языку, к культуре и традициям национальным большинства населения. "Еще несколько лет назад, пока не был установлен этот режим нетерпимости, в 2013 году по всем опросам, которые сами украинские соцслужбы проводили, 80% населения называли своим родным языком русский: на украинском дома не общаются, потому что знают его плохо, его не знают вообще, считают себя людьми русской культуры", - привел Мединский. По его мнению, за десять лет произошло "вымывание" всего, что связано с русской культурой, русским языком, сносились памятники Пушкину, запрещалась продажа русской литературы, изданной в России, русское телевидение, а русские фильмы показывались в кинотеатрах с украинскими субтитрами. "Последний год все-таки произошла определенная радикализация, которая может быть объяснима, но мы говорим о том, что было до 24 февраля. Поэтому политика нетерпимости меньшинства к большинству - это и появление крайней формы национализма", - отметил Мединский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878710162.html

https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html

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Демонстрация видео о преступлениях бандеровцев на пленарном заседании ПМЭФ Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил показать видеоролик о преступлениях бандеровцев против евреев и поляков в 1940-х годах. 2023-06-17T15:40 true PT4M28S

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