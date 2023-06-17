https://ria.ru/20230617/riski-1878865857.html

СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России

СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России - РИА Новости, 17.06.2023

СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России

Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям ЦБ России для помощи Украине, поскольку это может подорвать... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:06

2023-06-17T13:06

2023-06-17T15:43

экономика

россия

украина

европа

евросоюз

ецб

в мире

кристиан виганд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b327cc7fb8f80e56fc265dcbec91a72.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям ЦБ России для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро, пишет Financial Times со ссылкой на источники. "Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, <...> и диверсификации торговли", — приводит газета цитату из проекта служебной записки Евросоюза, где описывается позиция ЕЦБ. Как пояснил европейский регулятор, использование процентных поступлений от замороженных российских активов для помощи киевским властям может сподвигнуть другие центробанки "повернуться спиной" к евро. Вероятность такого развития событий возрастет, если ЕС примет это решение в одностороннем порядке, без поддержки стран G7.Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая заявил, что, по последним данным, страны Европейского союза в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Несмотря на регулярные заявления ЕК о возможном использовании этих активов для восстановления Украины, какая-либо законодательная база для таких действий отсутствует.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку активов воровством, отметив, что ЕС нацелен "не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России".

https://ria.ru/20230526/aktivy-1874450517.html

https://ria.ru/20230516/aktivy-1872050990.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, европа, евросоюз, ецб, в мире, кристиан виганд, мария захарова, еврокомиссия