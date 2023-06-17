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СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России - РИА Новости, 17.06.2023
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13:06 17.06.2023 (обновлено: 15:43 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/riski-1878865857.html
СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России
СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России - РИА Новости, 17.06.2023
СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России
Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям ЦБ России для помощи Украине, поскольку это может подорвать... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:06
2023-06-17T15:43
экономика
россия
украина
европа
евросоюз
ецб
в мире
кристиан виганд
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям ЦБ России для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро, пишет Financial Times со ссылкой на источники. "Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, &lt;...&gt; и диверсификации торговли", — приводит газета цитату из проекта служебной записки Евросоюза, где описывается позиция ЕЦБ. Как пояснил европейский регулятор, использование процентных поступлений от замороженных российских активов для помощи киевским властям может сподвигнуть другие центробанки "повернуться спиной" к евро. Вероятность такого развития событий возрастет, если ЕС примет это решение в одностороннем порядке, без поддержки стран G7.Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая заявил, что, по последним данным, страны Европейского союза в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Несмотря на регулярные заявления ЕК о возможном использовании этих активов для восстановления Украины, какая-либо законодательная база для таких действий отсутствует.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку активов воровством, отметив, что ЕС нацелен "не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России".
https://ria.ru/20230526/aktivy-1874450517.html
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экономика, россия, украина, европа, евросоюз, ецб, в мире, кристиан виганд, мария захарова, еврокомиссия
Экономика, Россия, Украина, Европа, Евросоюз, ЕЦБ, В мире, Кристиан Виганд, Мария Захарова, Еврокомиссия
СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России

FT: ЕЦБ предупредил об угрозе для евро при использовании замороженных российских активов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям ЦБ России для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, <...> и диверсификации торговли", — приводит газета цитату из проекта служебной записки Евросоюза, где описывается позиция ЕЦБ.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Крупный российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо
26 мая, 19:37
Как пояснил европейский регулятор, использование процентных поступлений от замороженных российских активов для помощи киевским властям может сподвигнуть другие центробанки "повернуться спиной" к евро. Вероятность такого развития событий возрастет, если ЕС примет это решение в одностороннем порядке, без поддержки стран G7.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая заявил, что, по последним данным, страны Европейского союза в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Несмотря на регулярные заявления ЕК о возможном использовании этих активов для восстановления Украины, какая-либо законодательная база для таких действий отсутствует.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку активов воровством, отметив, что ЕС нацелен "не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву
16 мая, 09:00
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзЕЦБВ миреКристиан ВигандМария ЗахароваЕврокомиссия
 
 
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