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Путин: Россия имела право признать независимость новых регионов и помочь им
Путин: Россия имела право признать независимость новых регионов и помочь им - РИА Новости, 17.06.2023
Путин: Россия имела право признать независимость новых регионов и помочь им
Россия имела право признать новые территории сначала независимыми, а затем и оказать содействие, защитив их, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:11
2023-06-17T19:11
2023-06-17T20:03
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Россия имела право признать новые территории сначала независимыми, а затем и оказать содействие, защитив их, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с делегацией лидеров стран Африки, которые приехали обсудить мирную инициативу по украинскому направлению, Путин публично высказал свою позицию."(Украинские власти) потом объявили практически публично, что не будут придерживаться наших мирных договорённостей и фактически вышли из этого мирного процесса. Именно после этого, уважаемые друзья, Россия была вынуждена признать не признаваемые нами в течение восьми лет независимые государства, образовавшиеся на территории Украины: ЛНР, ДНР", - сказал Путин."Мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право, потому что, руководствуясь соответствующими статьями Устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит у нас возникло право их признать. И мы это сделали", - заявил Путин.Затем, по его словам, после подписания договора о дружбе и взаимодействии, Россия в полном соответствии с Уставом ООН имела право "это содействие оказать"."Мы в соответствии с 51 статьей Устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт по самообороне. Эта логика, которая мной сейчас была изложена, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, экспертов, является безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН", - сказал Путин.По его словам, киевский режим предпринимал многократные попытки решить проблему Донбасса вооруженным путём."И по сути начал боевые действия в 2014-м году, используя против мирных граждан авиацию, танки и артиллерию. Именно киевский режим развязал эту войну в 2014-м году", – отметил Путин.
https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html
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россия, африка, оон, в мире, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Африка, ООН, В мире, Владимир Путин, Украина
Путин: Россия имела право признать независимость новых регионов и помочь им
Путин: Россия по уставу ООН имела право признать независимость новых регионов и защитить
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Россия имела право признать новые территории сначала независимыми, а затем и оказать содействие, защитив их, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с делегацией лидеров стран Африки
, которые приехали обсудить мирную инициативу по украинскому направлению, Путин публично высказал свою позицию.
"(Украинские власти) потом объявили практически публично, что не будут придерживаться наших мирных договорённостей и фактически вышли из этого мирного процесса. Именно после этого, уважаемые друзья, Россия была вынуждена признать не признаваемые нами в течение восьми лет независимые государства, образовавшиеся на территории Украины
: ЛНР
, ДНР", - сказал Путин.
"Мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН
мы на это имели право, потому что, руководствуясь соответствующими статьями Устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит у нас возникло право их признать. И мы это сделали", - заявил Путин.
Затем, по его словам, после подписания договора о дружбе и взаимодействии, Россия в полном соответствии с Уставом ООН имела право "это содействие оказать".
"Мы в соответствии с 51 статьей Устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт по самообороне. Эта логика, которая мной сейчас была изложена, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, экспертов, является безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН", - сказал Путин.
По его словам, киевский режим предпринимал многократные попытки решить проблему Донбасса
вооруженным путём.
"И по сути начал боевые действия в 2014-м году, используя против мирных граждан авиацию, танки и артиллерию. Именно киевский режим развязал эту войну в 2014-м году", – отметил Путин.
Путин предупредил — и с этим придется считаться