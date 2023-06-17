https://ria.ru/20230617/rabota-1878904290.html

Малофеев призвал предоставить рабочие места мигрантов подросткам

Малофеев призвал предоставить рабочие места мигрантов подросткам - РИА Новости, 17.06.2023

Малофеев призвал предоставить рабочие места мигрантов подросткам

Несовершеннолетним нужно предоставить рабочие места мигрантов, раннее трудоустройство – это взросление, заявил заместитель главы Всемирного русского народного... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:29

2023-06-17T17:29

2023-06-17T17:29

пмэф-2023

россия

общество

константин малофеев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Несовершеннолетним нужно предоставить рабочие места мигрантов, раннее трудоустройство – это взросление, заявил заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев. "Я считаю, что любая ранняя акселерация, выражаясь научным языком, или раннее взросление - это ключ к нравственному обществу и даже к решению демографических проблем... у нас в стране средний возраст первых родов – 27 лет, все стремятся быть молодыми до 30-35, соответственно, ни за что не отвечать. Почему это происходит? Почему возраст брака, возраст первых родов смещается? Потому нет взросления", - сказал Малофеев в рамках темы "Подростковая занятость в эпоху вызовов" на ПМЭФ. По его словам, единственный шанс призвать и побудить детей повзрослеть – это зарабатывать. "Это не только экономический вопрос, а вопрос будущего страны", - добавил он. Малофеев также отметил, что несовершеннолетним можно предоставить сферы деятельности мигрантов в России: "У нас мигранты работают в сферах, где вполне могли бы работать наши собственные несовершеннолетние. Где работают мигранты? Курьеры, торговые сети, общепит, ЖКХ. Во всех этих сферах вполне могут работать наши собственные несовершеннолетние граждане". Малофеев считает, что необходимо уровнять права подростков и приезжающих совершеннолетних мигрантов, так как "удивительно, что... в стране для того, чтобы закончить полноценно учебу... гражданин должен сдать ОГЭ... а мигрант 30-40 лет должен сдать экзамен, который гораздо слабее и гораздо менее требовательный". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230531/zanyatost-1875252385.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, константин малофеев