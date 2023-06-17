Рейтинг@Mail.ru
Малофеев призвал предоставить рабочие места мигрантов подросткам - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
17:29 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/rabota-1878904290.html
Малофеев призвал предоставить рабочие места мигрантов подросткам
Малофеев призвал предоставить рабочие места мигрантов подросткам - РИА Новости, 17.06.2023
Малофеев призвал предоставить рабочие места мигрантов подросткам
Несовершеннолетним нужно предоставить рабочие места мигрантов, раннее трудоустройство – это взросление, заявил заместитель главы Всемирного русского народного... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:29
2023-06-17T17:29
пмэф-2023
россия
общество
константин малофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856064796_526:46:2975:1423_1920x0_80_0_0_758ac9dc7fa02bcaf45bc87071a42a4e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Несовершеннолетним нужно предоставить рабочие места мигрантов, раннее трудоустройство – это взросление, заявил заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев. "Я считаю, что любая ранняя акселерация, выражаясь научным языком, или раннее взросление - это ключ к нравственному обществу и даже к решению демографических проблем... у нас в стране средний возраст первых родов – 27 лет, все стремятся быть молодыми до 30-35, соответственно, ни за что не отвечать. Почему это происходит? Почему возраст брака, возраст первых родов смещается? Потому нет взросления", - сказал Малофеев в рамках темы "Подростковая занятость в эпоху вызовов" на ПМЭФ. По его словам, единственный шанс призвать и побудить детей повзрослеть – это зарабатывать. "Это не только экономический вопрос, а вопрос будущего страны", - добавил он. Малофеев также отметил, что несовершеннолетним можно предоставить сферы деятельности мигрантов в России: "У нас мигранты работают в сферах, где вполне могли бы работать наши собственные несовершеннолетние. Где работают мигранты? Курьеры, торговые сети, общепит, ЖКХ. Во всех этих сферах вполне могут работать наши собственные несовершеннолетние граждане". Малофеев считает, что необходимо уровнять права подростков и приезжающих совершеннолетних мигрантов, так как "удивительно, что... в стране для того, чтобы закончить полноценно учебу... гражданин должен сдать ОГЭ... а мигрант 30-40 лет должен сдать экзамен, который гораздо слабее и гораздо менее требовательный". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230531/zanyatost-1875252385.html
https://ria.ru/20230607/zakon-1876784331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856064796_585:0:2975:1793_1920x0_80_0_0_c3be3a8f21a76ef2a1c306b88cbf8c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, константин малофеев
ПМЭФ-2023, Россия, Общество, Константин Малофеев
Малофеев призвал предоставить рабочие места мигрантов подросткам

Глава ВРНС Малофеев: подросткам нужно дать рабочие места мигрантов для взросления

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонстантин Малофеев
Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Константин Малофеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Несовершеннолетним нужно предоставить рабочие места мигрантов, раннее трудоустройство – это взросление, заявил заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев.
"Я считаю, что любая ранняя акселерация, выражаясь научным языком, или раннее взросление - это ключ к нравственному обществу и даже к решению демографических проблем... у нас в стране средний возраст первых родов – 27 лет, все стремятся быть молодыми до 30-35, соответственно, ни за что не отвечать. Почему это происходит? Почему возраст брака, возраст первых родов смещается? Потому нет взросления", - сказал Малофеев в рамках темы "Подростковая занятость в эпоху вызовов" на ПМЭФ.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Минтруд предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости
31 мая, 10:46
По его словам, единственный шанс призвать и побудить детей повзрослеть – это зарабатывать. "Это не только экономический вопрос, а вопрос будущего страны", - добавил он.
Малофеев также отметил, что несовершеннолетним можно предоставить сферы деятельности мигрантов в России: "У нас мигранты работают в сферах, где вполне могли бы работать наши собственные несовершеннолетние. Где работают мигранты? Курьеры, торговые сети, общепит, ЖКХ. Во всех этих сферах вполне могут работать наши собственные несовершеннолетние граждане".
Малофеев считает, что необходимо уровнять права подростков и приезжающих совершеннолетних мигрантов, так как "удивительно, что... в стране для того, чтобы закончить полноценно учебу... гражданин должен сдать ОГЭ... а мигрант 30-40 лет должен сдать экзамен, который гораздо слабее и гораздо менее требовательный".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Совет Федерации одобрил закон о трудоустройстве подростков
7 июня, 17:56
 
ПМЭФ-2023РоссияОбществоКонстантин Малофеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала