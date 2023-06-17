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Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/pvo-1878880602.html
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:23
2023-06-17T14:23
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 16 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10996 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников

Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 16 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10996 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 июня, 12:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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