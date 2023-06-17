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Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2023

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:23

2023-06-17T14:23

2023-06-17T14:23

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 16 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10996 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность