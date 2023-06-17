https://ria.ru/20230617/putin-1878910894.html

"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев

"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев - РИА Новости, 17.06.2023

"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев

Читатели Exxpress поддержали Владимира Путина после объяснения причины необходимости размещения ядерного оружия на территории Белоруссии. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T18:28

2023-06-17T18:28

2023-06-17T19:24

белоруссия

россия

москва

владимир путин

нато

евросоюз

брюссель

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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress поддержали Владимира Путина после объяснения причины необходимости размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.Накануне глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, назвал такой шаг элементом сдерживания. По его словам, это сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России."Абсолютно правильная реакция! Такой фашистский альянс, как НАТО, непредсказуем, и его нужно хорошо сдерживать. Преступников из Брюсселя можно и нужно держать под контролем", — отметил комментатор."Путин прав, что нужно напоминать об этом Западу", — добавил второй."Он имеет право. После идиотских провокаций НАТО и ЕС руководители этих стран должны понять, кто на самом деле сверхдержава, и нам очень повезло, что этой страной управляет такой умный и уравновешенный президент", — подчеркнул третий."Если Соединенные Штаты и Евросоюз так переживают за ядерное разоружение, то пусть начнут с себя", — посоветовал еще один читатель."Путин очень ответственный человек, и он ожидает ответственности от других. Байден должен прекратить агрессивную войну против России и сесть за стол переговоров", — подытожили пользователи.

https://ria.ru/20230617/nato-1878898020.html

https://ria.ru/20230617/oruzhie-1878858962.html

белоруссия

россия

москва

брюссель

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белоруссия, россия, москва, владимир путин, нато, евросоюз, брюссель