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"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев - РИА Новости, 17.06.2023
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18:28 17.06.2023 (обновлено: 19:24 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/putin-1878910894.html
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев - РИА Новости, 17.06.2023
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев
Читатели Exxpress поддержали Владимира Путина после объяснения причины необходимости размещения ядерного оружия на территории Белоруссии. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:28
2023-06-17T19:24
белоруссия
россия
москва
владимир путин
нато
евросоюз
брюссель
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress поддержали Владимира Путина после объяснения причины необходимости размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.Накануне глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, назвал такой шаг элементом сдерживания. По его словам, это сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России."Абсолютно правильная реакция! Такой фашистский альянс, как НАТО, непредсказуем, и его нужно хорошо сдерживать. Преступников из Брюсселя можно и нужно держать под контролем", — отметил комментатор."Путин прав, что нужно напоминать об этом Западу", — добавил второй.&quot;Он имеет право. После идиотских провокаций НАТО и ЕС руководители этих стран должны понять, кто на самом деле сверхдержава, и нам очень повезло, что этой страной управляет такой умный и уравновешенный президент&quot;, — подчеркнул третий."Если Соединенные Штаты и Евросоюз так переживают за ядерное разоружение, то пусть начнут с себя", — посоветовал еще один читатель."Путин очень ответственный человек, и он ожидает ответственности от других. Байден должен прекратить агрессивную войну против России и сесть за стол переговоров", — подытожили пользователи.
https://ria.ru/20230617/nato-1878898020.html
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белоруссия, россия, москва, владимир путин, нато, евросоюз, брюссель
Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Брюссель
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев

Читатели Exxpress поддержали Путина после слов о сдерживающей роли ЯО в Белоруссии

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress поддержали Владимира Путина после объяснения причины необходимости размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.
Накануне глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, назвал такой шаг элементом сдерживания. По его словам, это сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.
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"Абсолютно правильная реакция! Такой фашистский альянс, как НАТО, непредсказуем, и его нужно хорошо сдерживать. Преступников из Брюсселя можно и нужно держать под контролем", — отметил комментатор.
"Путин прав, что нужно напоминать об этом Западу", — добавил второй.
«

"Он имеет право. После идиотских провокаций НАТО и ЕС руководители этих стран должны понять, кто на самом деле сверхдержава, и нам очень повезло, что этой страной управляет такой умный и уравновешенный президент", — подчеркнул третий.

"Если Соединенные Штаты и Евросоюз так переживают за ядерное разоружение, то пусть начнут с себя", — посоветовал еще один читатель.
"Путин очень ответственный человек, и он ожидает ответственности от других. Байден должен прекратить агрессивную войну против России и сесть за стол переговоров", — подытожили пользователи.
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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БелоруссияРоссияМоскваВладимир ПутинНАТОЕвросоюзБрюссель
 
 
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