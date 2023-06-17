https://ria.ru/20230617/putin-1878910894.html
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев - РИА Новости, 17.06.2023
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев
Читатели Exxpress поддержали Владимира Путина после объяснения причины необходимости размещения ядерного оружия на территории Белоруссии. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:28
2023-06-17T18:28
2023-06-17T19:24
белоруссия
россия
москва
владимир путин
нато
евросоюз
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878677370_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f896b68aaee0c8b00446ce3443034004.jpg
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress поддержали Владимира Путина после объяснения причины необходимости размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.Накануне глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, назвал такой шаг элементом сдерживания. По его словам, это сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России."Абсолютно правильная реакция! Такой фашистский альянс, как НАТО, непредсказуем, и его нужно хорошо сдерживать. Преступников из Брюсселя можно и нужно держать под контролем", — отметил комментатор."Путин прав, что нужно напоминать об этом Западу", — добавил второй."Он имеет право. После идиотских провокаций НАТО и ЕС руководители этих стран должны понять, кто на самом деле сверхдержава, и нам очень повезло, что этой страной управляет такой умный и уравновешенный президент", — подчеркнул третий."Если Соединенные Штаты и Евросоюз так переживают за ядерное разоружение, то пусть начнут с себя", — посоветовал еще один читатель."Путин очень ответственный человек, и он ожидает ответственности от других. Байден должен прекратить агрессивную войну против России и сесть за стол переговоров", — подытожили пользователи.
https://ria.ru/20230617/nato-1878898020.html
https://ria.ru/20230617/oruzhie-1878858962.html
белоруссия
россия
москва
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878677370_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_78dc232b47a901e43c5c3051699abf42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, москва, владимир путин, нато, евросоюз, брюссель
Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Брюссель
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев
Читатели Exxpress поддержали Путина после слов о сдерживающей роли ЯО в Белоруссии