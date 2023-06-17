https://ria.ru/20230617/putin-1878872227.html

Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным

Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным - РИА Новости, 17.06.2023

Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:49

2023-06-17T13:49

2023-06-17T14:03

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

олаф шольц

эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не соединяет с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало."Нет, это неправда. Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Он напомнил, что Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.

https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, эммануэль макрон