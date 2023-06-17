https://ria.ru/20230617/putin-1878872227.html
Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным
Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным - РИА Новости, 17.06.2023
Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:49
2023-06-17T13:49
2023-06-17T14:03
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не соединяет с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало."Нет, это неправда. Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Он напомнил, что Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.
https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, эммануэль макрон
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон
Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным
Песков: со стороны Шольца и Макрона не поступало предложений о разговоре с Путиным