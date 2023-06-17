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Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным - РИА Новости, 17.06.2023
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13:49 17.06.2023 (обновлено: 14:03 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/putin-1878872227.html
Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным
Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным - РИА Новости, 17.06.2023
Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:49
2023-06-17T14:03
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
эммануэль макрон
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не соединяет с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало."Нет, это неправда. Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Он напомнил, что Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.
https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, эммануэль макрон
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон
Песков опроверг информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным

Песков: со стороны Шольца и Макрона не поступало предложений о разговоре с Путиным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не соединяет с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало.
«
"Нет, это неправда. Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОлаф ШольцЭммануэль Макрон
 
 
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