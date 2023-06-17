https://ria.ru/20230617/putin-1878850800.html

"Голос мудрости". Во Франции восхитились словами Путина о Зеленском

"Голос мудрости". Во Франции восхитились словами Путина о Зеленском - РИА Новости, 17.06.2023

"Голос мудрости". Во Франции восхитились словами Путина о Зеленском

Читатели Le Figaro поддержали российского лидера Владимира Путина, заявившего на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют президента Украины... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:58

2023-06-17T10:58

2023-06-17T12:13

в мире

украина

франция

владимир путин

владимир зеленский

адольф гитлер

пмэф 2023

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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Le Figaro поддержали российского лидера Владимира Путина, заявившего на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа."Голос мудрости", — написал один из комментаторов."Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду", — поддержал второй."Он не ошибается", — заявил третий."Путин сделал все, чтобы сблизиться с западным миром, но напрасно. Полный провал для большой Европы", — выразил мнение еще один пользователь."Он говорит вслух то, о чем тихо думают еврейские общины по всему миру", — заключили читатели.Накануне Путин говорил на сессии ПМЭФ о том, что киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов — последователей Гитлера, и напомнил, что во время Великой Отечественной войны полтора миллиона евреев уничтожено на Украине прежде всего руками бандеровцев.

https://ria.ru/20230616/peregovory-1878789319.html

https://ria.ru/20230617/putin-1878827846.html

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в мире, украина, франция, владимир путин, владимир зеленский, адольф гитлер, пмэф 2023