https://ria.ru/20230617/putin-1878850800.html
"Голос мудрости". Во Франции восхитились словами Путина о Зеленском
"Голос мудрости". Во Франции восхитились словами Путина о Зеленском - РИА Новости, 17.06.2023
"Голос мудрости". Во Франции восхитились словами Путина о Зеленском
Читатели Le Figaro поддержали российского лидера Владимира Путина, заявившего на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют президента Украины... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:58
2023-06-17T10:58
2023-06-17T12:13
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владимир путин
владимир зеленский
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пмэф 2023
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Le Figaro поддержали российского лидера Владимира Путина, заявившего на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа."Голос мудрости", — написал один из комментаторов."Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду", — поддержал второй."Он не ошибается", — заявил третий."Путин сделал все, чтобы сблизиться с западным миром, но напрасно. Полный провал для большой Европы", — выразил мнение еще один пользователь."Он говорит вслух то, о чем тихо думают еврейские общины по всему миру", — заключили читатели.Накануне Путин говорил на сессии ПМЭФ о том, что киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов — последователей Гитлера, и напомнил, что во время Великой Отечественной войны полтора миллиона евреев уничтожено на Украине прежде всего руками бандеровцев.
https://ria.ru/20230616/peregovory-1878789319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, франция, владимир путин, владимир зеленский, адольф гитлер, пмэф 2023
В мире, Украина, Франция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, ПМЭФ 2023
"Голос мудрости". Во Франции восхитились словами Путина о Зеленском
Читатели Le Figaro поддержали Путина за слова о Зеленском, позорящем еврейский народ
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости.
Читатели Le Figaro
поддержали российского лидера Владимира Путина, заявившего на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа.
"Голос мудрости", — написал один из комментаторов.
"Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду", — поддержал второй.
"Он не ошибается", — заявил третий.
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"Путин сделал все, чтобы сблизиться с западным миром, но напрасно. Полный провал для большой Европы", — выразил мнение еще один пользователь.
"Он говорит вслух то, о чем тихо думают еврейские общины по всему миру", — заключили читатели.
Накануне Путин говорил на сессии ПМЭФ о том, что киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов — последователей Гитлера, и напомнил, что во время Великой Отечественной войны полтора миллиона евреев уничтожено на Украине прежде всего руками бандеровцев.
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