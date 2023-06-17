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Темы в речи Путина, которые привлекли внимание изданий в США - РИА Новости, 17.06.2023
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06:25 17.06.2023 (обновлено: 06:33 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/putin-1878827846.html
Темы в речи Путина, которые привлекли внимание изданий в США
Темы в речи Путина, которые привлекли внимание изданий в США - РИА Новости, 17.06.2023
Темы в речи Путина, которые привлекли внимание изданий в США
Крупные американские СМИ не могли пройти стороной выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме: эти издания больше всего... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T06:25
2023-06-17T06:33
россия
в мире
владимир путин
пмэф-2023
сша
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Крупные американские СМИ не могли пройти стороной выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме: эти издания больше всего заинтересовали слова президента об экономическом положении России и размещении ядерного оружия в Белоруссии.Журнал Wall Street Journal охарактеризовал слова о ядерном оружии на территории Белоруссии как "намек" на возможность использования Россией ядерного вооружения. Издание Business Insider, с одной стороны, назвало заявление Путина "весомыми угрозами", но, с другой стороны, добавило, что это "пустые угрозы", поскольку президент выступает с аналогичными тезисами с февраля 2022 года.Как отмечает газета New York Times, в своей речи Путин по большей части не касался напрямую конфликта на Украине, но упоминал его при обсуждении экономических вызовов, ставших результатом западных санкций. Но отвечая на вопрос, он затронул вопросы, связанные с украинским кризисом. В газете посчитали, что президент "преуменьшил" степень экономической изоляции России и "нарисовал радужную картину" российский экономики. В своей речи Путин также подчеркнул свою приверженность капитализму, подчеркивает издание.New York Times также назвало "ложным обвинением" слова российского лидера о том, что Украина со времен Великой Отечественной войны "изобилует" сочувствующими нацистам. Однако при этом газета также признала, что некоторые украинские военные подразделения уходят корнями в крайне правые группировки, а Киев в течение нескольких лет пытался сдерживать их посредством законодательства и реструктуризации вооруженных сил.Издание также указало на то, как Путин "позаботился о том, чтобы выглядеть практичным и осведомленным главнокомандующим". Однако оно противопоставило его словам об отсутствии у ВСУ шансов против российской армии утверждение о том, что российская армия якобы "полностью перешла к обороне", не предоставив никаких доказательств.Газета Washington Post критически отнеслась к утверждению Путина о том, что его друзья-евреи называют Владимира Зеленского позором еврейского народа. Газета решила это "опровергнуть", напомнив, что родители Зеленского — евреи, а его родственники стали жертвами Холокоста.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
https://ria.ru/20230616/putin-1878810608.html
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россия, в мире, владимир путин, сша
Россия, В мире, Владимир Путин, ПМЭФ-2023, США
Темы в речи Путина, которые привлекли внимание изданий в США

Экономика и ядерное оружие: какие темы в речи Путина привлекли внимание изданий в США

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн РИА Новости. Крупные американские СМИ не могли пройти стороной выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме: эти издания больше всего заинтересовали слова президента об экономическом положении России и размещении ядерного оружия в Белоруссии.
Журнал Wall Street Journal охарактеризовал слова о ядерном оружии на территории Белоруссии как "намек" на возможность использования Россией ядерного вооружения. Издание Business Insider, с одной стороны, назвало заявление Путина "весомыми угрозами", но, с другой стороны, добавило, что это "пустые угрозы", поскольку президент выступает с аналогичными тезисами с февраля 2022 года.
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Вчера, 23:30
Как отмечает газета New York Times, в своей речи Путин по большей части не касался напрямую конфликта на Украине, но упоминал его при обсуждении экономических вызовов, ставших результатом западных санкций. Но отвечая на вопрос, он затронул вопросы, связанные с украинским кризисом. В газете посчитали, что президент "преуменьшил" степень экономической изоляции России и "нарисовал радужную картину" российский экономики. В своей речи Путин также подчеркнул свою приверженность капитализму, подчеркивает издание.
New York Times также назвало "ложным обвинением" слова российского лидера о том, что Украина со времен Великой Отечественной войны "изобилует" сочувствующими нацистам. Однако при этом газета также признала, что некоторые украинские военные подразделения уходят корнями в крайне правые группировки, а Киев в течение нескольких лет пытался сдерживать их посредством законодательства и реструктуризации вооруженных сил.
Издание также указало на то, как Путин "позаботился о том, чтобы выглядеть практичным и осведомленным главнокомандующим". Однако оно противопоставило его словам об отсутствии у ВСУ шансов против российской армии утверждение о том, что российская армия якобы "полностью перешла к обороне", не предоставив никаких доказательств.
Газета Washington Post критически отнеслась к утверждению Путина о том, что его друзья-евреи называют Владимира Зеленского позором еврейского народа. Газета решила это "опровергнуть", напомнив, что родители Зеленского — евреи, а его родственники стали жертвами Холокоста.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Песков выразил уверенность, что речь Путина на ПМЭФ услышат на Западе
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ПМЭФ-2023РоссияВ миреВладимир ПутинСША
 
 
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