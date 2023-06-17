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Кто останется без хлеба. Почему разрушение Каховской ГЭС напугало Запад - РИА Новости, 17.06.2023
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08:00 17.06.2023 (обновлено: 08:01 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html
Кто останется без хлеба. Почему разрушение Каховской ГЭС напугало Запад
Кто останется без хлеба. Почему разрушение Каховской ГЭС напугало Запад - РИА Новости, 17.06.2023
Кто останется без хлеба. Почему разрушение Каховской ГЭС напугало Запад
США и Европа опасаются дефицита зерна из-за нарушения логистики, затопления полей и хранилищ в низовьях Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС. Июльские... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T08:00
2023-06-17T08:01
экономика
украина
европа
сша
разрушение каховской гэс
пшеница
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. США и Европа опасаются дефицита зерна из-за нарушения логистики, затопления полей и хранилищ в низовьях Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС. Июльские контракты на пшеницу и кукурузу на Чикагской бирже сразу подорожали. Дешевые украинские поставки сдерживали мировые цены на продовольствие — теперь, по мнению The Wall Street Journal, на это рассчитывать не приходится.Общая картинаФьючерсы на пшеницу прибавили 3,8 процента — до 6,48 доллара за бушель, на кукурузу — почти два процента. По словам главы агентства "УкрАгроКонсалт" Сергея Феофилова, которого цитирует Bloomberg, долгосрочные последствия катастрофы "могут быть очень драматичными". Кроме того, пока неясно сколько зерна испортится на складах.Беспокоятся и во Франции. Депутат парламента Алексис Джолли считает, что продукты подорожают. Сокращение производства и экспорта пшеницы с юга Украины в результате разлива Днепра разгонит и так "невыносимую для французов" инфляцию, уверен он."Из-за повреждений инфраструктуры аграрии столкнутся с проблемой вывоза зерна из региона. Основной маршрут — через Черное море, но доставить пшеницу в порт теперь очень сложно. Автомобилями — дорого, а железнодорожных зерновозов не хватает", — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Также может измениться баланс поверхностных и подземных вод в прибрежных районах — это снизит урожайность.Кроме того, пострадала каховская оросительная система — крупнейшая в Европе. Под угрозой более 300 тысяч гектаров посевной.Факторы влиянияВпрочем, аналитики пока не ожидают резкого взлета мировых цен на пшеницу. "Несмотря на всю трагичность ситуации и масштабность поставок с Украины (в этом году — 46 миллионов тонн), разрушение Каховской ГЭС не повлияло на стоимость украинской продукции", — говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.Надо сказать, что рынок фьючерсов (будущих контрактов) подвержен колебаниям гораздо сильнее, чем обычный, и реагирует на множество факторов, включая погоду в разных частях света. Рылько уверен: тут сыграло роль общее обострение военно-политической ситуации в регионе и ухудшение индексов состояния озимых во Франции и Америке. Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский указывает также на засуху в пшеничном поясе США и ухудшение погоды в Китае. И уточняет: реальные тарифы, напротив, снижаются.Фьючерсы нельзя рассматривать как прогноз — они защищают от риска чрезмерных колебаний рынка. "Ни одна страховая компания не берется компенсировать такого рода убытки, поэтому на Западе этот финансовый инструмент широко применяют", — отмечает Злочевский.У экспортеров обязательно есть фьючерсные позиции, потому что их продажа нивелирует потери от контрактов по рыночным ценам: когда поставщики теряют на наличном рынке, они возмещают ущерб за счет биржи, и наоборот.По словам Злочевского, затопление не повлияет на продовольственное снабжение и объем ресурсов в этом сельскохозяйственном сезоне. Однако в перспективе возможны проблемы, связанные с климатом, обеспечением водой, питательностью почвы и доступом к некоторым территориям из-за разрушенной инфраструктуры.Рылько добавляет, что для России это не столь существенно. Если за год ведения боевых действий сельское хозяйство и сохранилось в зоне подтопления, то велось с огромными трудностями. Восстановление пострадавших районов займет несколько лет и потребует серьезных вложений, но катастрофа далека от глобальной, полагают специалисты.Искусственное понижениеВ то же время российские эксперты соглашаются с западными коллегами в том, что именно украинские поставки обеспечивали низкие котировки зерна. Но для экономики это не очень хорошо."Киев повлиял не на общее продовольственное снабжение, а на цены. В том числе и на дисконт по российским продажам", — поясняет Злочевский. Так, в этом сезоне скидка доходила до 80 долларов за тонну.Беспошлинный ввоз нанес колоссальный ущерб и европейским фермерам. Они не могли продать урожай и организовали протесты. В результате Венгрия, Болгария, Словакия, Польша и Румыния запретили импорт зерна с Украины.В свою очередь, российские аграрии только выиграли бы от повышения котировок, но говорить об этом еще рано.
https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html
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экономика, украина, европа, сша, разрушение каховской гэс, пшеница
Экономика, Украина, Европа, США, Разрушение Каховской ГЭС, Пшеница

Кто останется без хлеба. Почему разрушение Каховской ГЭС напугало Запад

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. США и Европа опасаются дефицита зерна из-за нарушения логистики, затопления полей и хранилищ в низовьях Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС. Июльские контракты на пшеницу и кукурузу на Чикагской бирже сразу подорожали. Дешевые украинские поставки сдерживали мировые цены на продовольствие — теперь, по мнению The Wall Street Journal, на это рассчитывать не приходится.

Общая картина

Фьючерсы на пшеницу прибавили 3,8 процента — до 6,48 доллара за бушель, на кукурузу — почти два процента. По словам главы агентства "УкрАгроКонсалт" Сергея Феофилова, которого цитирует Bloomberg, долгосрочные последствия катастрофы "могут быть очень драматичными". Кроме того, пока неясно сколько зерна испортится на складах.
© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Беспокоятся и во Франции. Депутат парламента Алексис Джолли считает, что продукты подорожают. Сокращение производства и экспорта пшеницы с юга Украины в результате разлива Днепра разгонит и так "невыносимую для французов" инфляцию, уверен он.
"Из-за повреждений инфраструктуры аграрии столкнутся с проблемой вывоза зерна из региона. Основной маршрут — через Черное море, но доставить пшеницу в порт теперь очень сложно. Автомобилями — дорого, а железнодорожных зерновозов не хватает", — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Также может измениться баланс поверхностных и подземных вод в прибрежных районах — это снизит урожайность.
Кроме того, пострадала каховская оросительная система — крупнейшая в Европе. Под угрозой более 300 тысяч гектаров посевной.
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Факторы влияния

Впрочем, аналитики пока не ожидают резкого взлета мировых цен на пшеницу. "Несмотря на всю трагичность ситуации и масштабность поставок с Украины (в этом году — 46 миллионов тонн), разрушение Каховской ГЭС не повлияло на стоимость украинской продукции", — говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Надо сказать, что рынок фьючерсов (будущих контрактов) подвержен колебаниям гораздо сильнее, чем обычный, и реагирует на множество факторов, включая погоду в разных частях света. Рылько уверен: тут сыграло роль общее обострение военно-политической ситуации в регионе и ухудшение индексов состояния озимых во Франции и Америке. Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский указывает также на засуху в пшеничном поясе США и ухудшение погоды в Китае. И уточняет: реальные тарифы, напротив, снижаются.
Фьючерсы нельзя рассматривать как прогноз — они защищают от риска чрезмерных колебаний рынка. "Ни одна страховая компания не берется компенсировать такого рода убытки, поэтому на Западе этот финансовый инструмент широко применяют", — отмечает Злочевский.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкОрганизация гуманитарной помощи для пострадавших в Новой Каховке, затопленной после разрушения Каховской ГЭС
Организация гуманитарной помощи для пострадавших в Новой Каховке, затопленной после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Организация гуманитарной помощи для пострадавших в Новой Каховке, затопленной после разрушения Каховской ГЭС
У экспортеров обязательно есть фьючерсные позиции, потому что их продажа нивелирует потери от контрактов по рыночным ценам: когда поставщики теряют на наличном рынке, они возмещают ущерб за счет биржи, и наоборот.
По словам Злочевского, затопление не повлияет на продовольственное снабжение и объем ресурсов в этом сельскохозяйственном сезоне. Однако в перспективе возможны проблемы, связанные с климатом, обеспечением водой, питательностью почвы и доступом к некоторым территориям из-за разрушенной инфраструктуры.
Рылько добавляет, что для России это не столь существенно. Если за год ведения боевых действий сельское хозяйство и сохранилось в зоне подтопления, то велось с огромными трудностями. Восстановление пострадавших районов займет несколько лет и потребует серьезных вложений, но катастрофа далека от глобальной, полагают специалисты.
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Искусственное понижение

В то же время российские эксперты соглашаются с западными коллегами в том, что именно украинские поставки обеспечивали низкие котировки зерна. Но для экономики это не очень хорошо.
"Киев повлиял не на общее продовольственное снабжение, а на цены. В том числе и на дисконт по российским продажам", — поясняет Злочевский. Так, в этом сезоне скидка доходила до 80 долларов за тонну.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПольские фермеры проводят акцию у Президентского дворца в Варшаве за возобновление торговли с Россией и ограничение импорта из Западной Европы, 6 февраля 2019 года
Польские фермеры проводят акцию у президентского дворца в Варшаве за возобновление торговли с Россией и ограничение импорта из Западной Европы. 6 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польские фермеры проводят акцию у Президентского дворца в Варшаве за возобновление торговли с Россией и ограничение импорта из Западной Европы, 6 февраля 2019 года
Беспошлинный ввоз нанес колоссальный ущерб и европейским фермерам. Они не могли продать урожай и организовали протесты. В результате Венгрия, Болгария, Словакия, Польша и Румыния запретили импорт зерна с Украины.
В свою очередь, российские аграрии только выиграли бы от повышения котировок, но говорить об этом еще рано.
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаСШАРазрушение Каховской ГЭСПшеница
 
 
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