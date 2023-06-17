https://ria.ru/20230617/protest-1878938137.html
Во Франции на протестах из-за железной дороги пострадали 12 жандармов
Во Франции на протестах из-за железной дороги пострадали 12 жандармов - РИА Новости, 17.06.2023
Во Франции на протестах из-за железной дороги пострадали 12 жандармов
Двенадцать жандармов и один демонстрант пострадали в результате столкновений на протестах во французском департаменте Савойя, разгоревшихся из-за строительства... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T22:38
2023-06-17T22:38
2023-06-17T22:39
в мире
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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Двенадцать жандармов и один демонстрант пострадали в результате столкновений на протестах во французском департаменте Савойя, разгоревшихся из-за строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином, сообщают власти. "Выражаю поддержку 12 пострадавшим жандармам", - написал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте. Он также поблагодарил две тысячи жандармов, задействованных в ходе субботней акции протеста. Префект Савойи Франсуа Равье, в свою очередь, в ходе пресс-конференции сообщил об одном пострадавшем манифестанте. Ранее в субботу телеканал BFMTV сообщил, что более трех тысяч человек вышли на протесты в Савойе, вызванные строительством высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином. Телеканал также сообщал о столкновениях между манифестантами и силами правопорядка. Акции протеста проходят, несмотря на недавний запрет местных властей проводить манифестации в этом районе. Активисты вышли на пикеты недовольные последствиями, которые могут возникнуть для окружающей среды из-за строительства железнодорожной линии, в том числе водных ресурсов. Проект строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином, поддерживаемый Евросоюзом, предусматривает строительство тоннеля через Альпы длиной 57,5 километра. Его стоимость оценивается более чем в 26 миллиардов евро.
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в мире, лион, франция, турин, жеральд дарманен
В мире, Лион, Франция, Турин, Жеральд Дарманен
Во Франции на протестах из-за железной дороги пострадали 12 жандармов
Во Франции на протестах из-за линии Лион — Турин пострадали 12 жандармов
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Двенадцать жандармов и один демонстрант пострадали в результате столкновений на протестах во французском департаменте Савойя, разгоревшихся из-за строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином, сообщают власти.
"Выражаю поддержку 12 пострадавшим жандармам", - написал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен
в своем Twitter-аккаунте.
Он также поблагодарил две тысячи жандармов, задействованных в ходе субботней акции протеста.
Префект Савойи Франсуа Равье, в свою очередь, в ходе пресс-конференции сообщил об одном пострадавшем манифестанте.
Ранее в субботу телеканал BFMTV сообщил, что более трех тысяч человек вышли на протесты в Савойе, вызванные строительством высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином
. Телеканал также сообщал о столкновениях между манифестантами и силами правопорядка.
Акции протеста проходят, несмотря на недавний запрет местных властей проводить манифестации в этом районе. Активисты вышли на пикеты недовольные последствиями, которые могут возникнуть для окружающей среды из-за строительства железнодорожной линии, в том числе водных ресурсов.
Проект строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином, поддерживаемый Евросоюзом, предусматривает строительство тоннеля через Альпы
длиной 57,5 километра. Его стоимость оценивается более чем в 26 миллиардов евро.
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