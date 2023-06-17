https://ria.ru/20230617/protest-1878937131.html
Протестующие в Риме раскритиковали политику Запада в отношении России
Протестующие в Риме раскритиковали политику Запада в отношении России - РИА Новости, 18.06.2023
Протестующие в Риме раскритиковали политику Запада в отношении России
Оппозиционное общественно-политическое "Движение пяти звезд" (Д5З) провело в Риме общенациональную манифестацию несогласия с экономической и антироссийской... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-17T22:25
2023-06-17T22:25
2023-06-18T00:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
джузеппе конте
беппе грилло
михаил горбачев
нато
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РИМ, 17 июн — РИА Новости. Оппозиционное общественно-политическое "Движение пяти звезд" (Д5З) провело в Риме общенациональную манифестацию несогласия с экономической и антироссийской политикой правительства Италии, передает корреспондент РИА Новости. Для участия в этой акции из многих городов и областей страны съехалось более 15 тысяч человек.Пройдя по центральным улицам итальянской столицы, участники демонстрации провели вблизи Римских форумов заключительный митинг. На нем выступил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, основатель "Движения", блогер и сатирик Беппе Грилло, а также представители гражданского общества. С речью, посвященной конфликту на Украине, к собравшимся обратился актер, писатель и певец Мони Овадия. "День за днем, час за часом нам вдалбливают, что эта война была начата неким черным человеком, который проснулся и решил захватить Украину. Неправда, это мерзкая ложь! Ее начало было предопределено решением о расширении НАТО, которое было принято вопреки обещаниям, данным Михаилу Горбачеву. <...> Они хотят разрушит Россию, а потом сконцентрироваться на Китае", — сказал он.Артист призвал "заставить оружие замолчать" и начать переговоры без предварительных условий.Конте от имени Д5З регулярно критикует политику итальянского правительства, направленную на военную поддержку киевского режима, и выступает против новых поставок оружия ВСУ. На минувшей неделе экс-премьер заявил, что Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях следует урегулировать нынешний конфликт. Кроме того, он назвал позицию Запада, отрицающего переговоры, стратегической ошибкой, которая может привести к применению ядерного оружия. В январе парламент Италии одобрил правительственный декрет, предусматривающий продолжение оказания разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале местный кабмин одобрил очередной, шестой пакет военной помощи киевским властям.
https://ria.ru/20230617/postavki-1878817610.html
https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html
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Сотни человек вышли на антиправительственную манифестацию в Риме
Сотни человек вышли на антиправительственную манифестацию в Риме
2023-06-17T22:25
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PT0M13S
РИА Новости
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украина, россия, сша, джузеппе конте, беппе грилло, михаил горбачев, нато, в мире, вооруженные силы украины, италия
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Протестующие в Риме раскритиковали политику Запада в отношении России
"Движение пяти звезд" провело в Риме акцию протеста против антироссийской политики Запада