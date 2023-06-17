https://ria.ru/20230617/protest-1878903527.html
Более 3000 французов вышли на протесты против создания линии Лион — Турин
Более 3000 французов вышли на протесты против создания линии Лион — Турин - РИА Новости, 17.06.2023
Более 3000 французов вышли на протесты против создания линии Лион — Турин
Более 3 тысяч человек вышли на протесты во французском департаменте Савойя против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:21
2023-06-17T17:21
2023-06-17T17:21
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Более 3 тысяч человек вышли на протесты во французском департаменте Савойя против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином, сообщил телеканал BFMTV. "Более 3 тысяч человек протестуют в настоящий момент против проекта, объявленного министерством внутренних дел", - говорится в сообщении телеканала. Проект, поддерживаемый Евросоюзом, предусматривает строительство тоннеля через Альпы длиной 57,5 километра. Стоимость строительства оценивается более чем в 26 миллиардов евро, передаёт BFMTV. Манифестации проходят несмотря на недавний запрет местных властей проводить акции протеста в этом районе. Активисты, вышедшие на пикеты, выступают против строительства железной дороги из-за последствий для окружающей среды, в том числе водяных ресурсов, указывает телеканал. По информации газеты Monde, 2 тысячи жандармов и полицейских будут размещены на месте проведения протестных акций для обеспечения запрета на манифестации.
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в мире, лион, турин, альпы
В мире, Лион, Турин, Альпы
Более 3000 французов вышли на протесты против создания линии Лион — Турин
BFMTV: более 3000 французов вышли на протесты против высокоскоростной линии Лион — Турин
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости.
Более 3 тысяч человек вышли на протесты во французском департаменте Савойя против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином, сообщил телеканал BFMTV
.
"Более 3 тысяч человек протестуют в настоящий момент против проекта, объявленного министерством внутренних дел", - говорится в сообщении телеканала.
Проект, поддерживаемый Евросоюзом, предусматривает строительство тоннеля через Альпы длиной 57,5 километра. Стоимость строительства оценивается более чем в 26 миллиардов евро, передаёт BFMTV.
Манифестации проходят несмотря на недавний запрет местных властей проводить акции протеста в этом районе. Активисты, вышедшие на пикеты, выступают против строительства железной дороги из-за последствий для окружающей среды, в том числе водяных ресурсов, указывает телеканал.
По информации газеты Monde, 2 тысячи жандармов и полицейских будут размещены на месте проведения протестных акций для обеспечения запрета на манифестации.
Полиция прогнала протестующих с площади Италии в Париже