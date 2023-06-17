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Путин предложил африканским коллегам прогуляться на катере
Путин предложил африканским коллегам прогуляться на катере - РИА Новости, 17.06.2023
Путин предложил африканским коллегам прогуляться на катере
Президент РФ Владимир Путин по окончанию переговоров с африканской делегацией в Константиновском дворце предложил африканским лидерам осуществить прогулку на... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:53
2023-06-17T21:53
2023-06-17T21:53
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончанию переговоров с африканской делегацией в Константиновском дворце предложил африканским лидерам осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По окончанию встречи президент России предложил главам делегации осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа", - сказал Песков. В переговорах в Константиновском дворце на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
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дмитрий песков, владимир путин, сирил рамафоса, украина, россия, петергоф, в мире
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Украина, Россия, Петергоф, В мире
Путин предложил африканским коллегам прогуляться на катере
Путин после переговоров предложил африканским коллегам прогуляться на катере
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончанию переговоров с африканской делегацией в Константиновском дворце предложил африканским лидерам осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По окончанию встречи президент России предложил главам делегации осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа", - сказал Песков.
В переговорах в Константиновском дворце на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
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