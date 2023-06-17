https://ria.ru/20230617/progulka-1878935299.html

Путин предложил африканским коллегам прогуляться на катере

Путин предложил африканским коллегам прогуляться на катере - РИА Новости, 17.06.2023

Путин предложил африканским коллегам прогуляться на катере

Президент РФ Владимир Путин по окончанию переговоров с африканской делегацией в Константиновском дворце предложил африканским лидерам осуществить прогулку на... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:53

2023-06-17T21:53

2023-06-17T21:53

дмитрий песков

владимир путин

сирил рамафоса

украина

россия

петергоф

в мире

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончанию переговоров с африканской делегацией в Константиновском дворце предложил африканским лидерам осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По окончанию встречи президент России предложил главам делегации осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа", - сказал Песков. В переговорах в Константиновском дворце на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

украина

россия

петергоф

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дмитрий песков, владимир путин, сирил рамафоса, украина, россия, петергоф, в мире