https://ria.ru/20230617/pripasy-1878885575.html

Эксперт: США могут расширить контакты с Индией по производству боеприпасов

Эксперт: США могут расширить контакты с Индией по производству боеприпасов - РИА Новости, 17.06.2023

Эксперт: США могут расширить контакты с Индией по производству боеприпасов

США могут увеличить сотрудничество с Индией по вопросам обороны, в частности, по вопросам изготовления боеприпасов, заявил РИА Новости президент аналитического... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:51

2023-06-17T14:51

2023-06-17T14:51

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камала харрис

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. США могут увеличить сотрудничество с Индией по вопросам обороны, в частности, по вопросам изготовления боеприпасов, заявил РИА Новости президент аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев в преддверии визита премьер-министра Индии в США. Ранее МИД Индии сообщил, что Нарендра Моди по приглашению президента Джо Байдена и его супруги нанесет официальный государственный визит в США. Визит начнется в Нью-Йорке, где 21 июня премьер Индии возглавит празднование международного дня йоги в центральных учреждениях ООН. После этого он отправится в Вашингтон, где 22 июня встретится с президентом Байденом для продолжения их диалога на высшем уровне. В тот же день премьер Индии выступит на совместном заседании Конгресса США, а 23 июня будет приглашен на обед с вице-президентом США Камалой Харрис и государственным секретарем Энтони Блинкеном. В дополнение к официальным встречам у индийского премьер-министра запланировано несколько встреч с "руководителями ведущих компаний, профессионалами и другими заинтересованными сторонами". "Обсуждаются самые разные темы и планы. Самым важным, я думаю, может быть широкомасштабное предложение США Индии, которое я называю "проект завода по производству боеприпасов". Соединенные Штаты находятся в сложной ситуации с производством оружия и боеприпасов. Ему (президенту США Джо Байдену – ред.) необходимо пополнить свои запасы, многие из которых истощились из-за войны на Украине… Он должен пополнить запасы многих стран НАТО, потому что многие их американские боеприпасы отправлены на Украину. Ему необходимо послать оружие и боеприпасы для снабжения Тайваня. Плюс нужно увеличивать собственные запасы, чтобы подготовиться к конфликту с Китаем в ближайшие 5-7 лет", - полагает эксперт. Сачдев отметил, что за последние годы собственное оборонное производство в США сократилось. "Оборонная производственная база США за последние 30 лет сократилась, производственные мощности ограничены лишь несколькими очень крупными оборонными подрядчиками, а производство многих компонентов было передано на аутсорс, в том числе в Китай. Таким образом, Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой и угрозой увеличения производства своего существующего оружия и боеприпасов, а также создания следующего поколения военных, военно-морских и воздушных систем ведения войны на основе критически важных и новых технологий. Использование Индии в качестве оборонной производственной базы поможет США значительно преодолеть проблему нехватки оружия и боеприпасов для себя, для НАТО, для Украины и для Тайваня. Таким образом, оборонное сотрудничество между США и Индией в настоящее время переворачивается: США теперь нуждаются в Индии как в "артиллерийской фабрике", чтобы уменьшить собственные угрозы", - отметил эксперт. По словам Сачдева, чтобы облегчить совместное производство в Индии США придется ослабить экспортный контроль и режимы передачи технологий. При этом он отметил, что от подобного сотрудничества выиграют обе страны. "Индия получает выгоду по двум причинам: больше переданных технологий, которые позволят Индии производить больше, и передовые оборонные изделия для собственных нужд, которые (изготовлены по программе – ред.) "Сделано в Индии". Во-вторых, увеличился экспорт оборонной продукции в США, НАТО и другие страны. Соединенные Штаты получают выгоду, обеспечивая обширную производственную базу для своего оружия, особенно для боеприпасов, и цепочки поставок компонентов, которые находятся в дружественной стране, Индии, а не в Китае", - добавил Сачдев. Он также отметил, что в ходе визита Моди в США президент Байден попытается убедить индийского лидера в том, что Россия якобы не может быть стабильным поставщиком. По его словам, "что касается российского оружия, то вместо того, чтобы убедить Индию не покупать у России, США предложат альтернативную картину, которая, как они надеются, будет более привлекательной для Индии, то есть "проект завода по производству боеприпасов", как упоминалось выше".

https://ria.ru/20230616/politika-1878484936.html

https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

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